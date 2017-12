“Para darle equilibrio a Irapuato”, Enrique Cossío buscará candidatura independiente a la alcaldía

Irapuato, Gto. El expanista Enrique Cossío Vargas buscará la candidatura a la alcaldía por la vía independiente, porque los métodos para elegir a los candidatos al interior de los partidos políticos son por dedazo “y ciertos intereses”, y no por capacidad.

Cuando se le cuestionó por qué aspiraba a encabezar el gobierno municipal de manera independiente, Cossío aclaró que no era porque en el PAN no hubiera espacio,

“lo que me hace contender (…) es que las formas de los partidos políticos en la que eligen a sus candidatos no son las adecuadas, no veo que elijan por capacidad, que exista una contienda interna, (es) simplemente por dedazo, por ciertos intereses, yo veo que no es justo, equitativo (escoger) a su candidato, si yo viera la equidad, una participación, contienda interna equitativa y que gane el mejor,… no veo (eso) en los partidos” explicó.

El también exsecretario particular de Sixto Zetina Soto en la administración pasada dijo que será el próximo martes cuando se inscriba ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) como aspirante a la candidatura independiente para la alcaldía de Irapuato. Luego que le validen la preinscripción, a partir del 24 de diciembre podrá iniciar con la recaudación de las 12 mil firmas de irapuatenses qué necesita para ser avalado.

Cossío Vargas explicó que al municipio le falta equilibrio e identidad, “(hace) años qué no vemos un equilibrio en las actividades, cultura, deporte, obra pública, seguridad, siempre hacen cosas grandes, obras… Irapuato se merece que hagamos de sentido común lo básico, que es la seguridad, sustentabilidad, servicios, salud, necesitamos ya urgentemente”.

Irapuato es una gran metrópoli está creciendo, afirmó, puesto que empresas la observan con gran potencial, “necesitamos armar esa infraestructura que ahorita no le veo pies ni cabeza, le falta orden, es momento de meterle orden, necesita identidad, que los irapuatenses nos identifiquemos con nuestra ciudad… abastecerlas de las cosas comunes… nos urgen algunas cosas que estamos dejando ir, por eso están creciendo muchas cosas como la delincuencia, eso es lo que me motiva un irapuato diferente… darle un equilibrio”.

Finamente, dijo que detrás cuenta con un gran equipo de ciudadanos que aunque tal vez a algunos les falta un poco de experiencia, pero esto se solventará con la capacitación. “Son ciudadanos con entusiasmo, ganas de hacer las cosas, preparados en sus temas de arquitectos, abogados, contadores”.

Enrique Cossío se suma así a Ricardo Castro, expresidente del consejo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado en la administración de Sixto Zetina, quién también levantó la mano para buscar la candidatura a la alcaldía por la misma vía.