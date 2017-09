Para detener un Uber, inspectores de movilidad taponan y crean conflicto vial en carretera federal

Irapuato, Gto. Sigue la persecución del Instituto de Movilidad del Estado contra personal de Uber que se manifestó en la colonia Primera de Mayo. Arbitrariamente, funcionarios estatales cerraron el paso y detuvieron la circulación en la carretera Federal Irapuato-Salamanca, para quitarle la unidad a un hombre “porque hacía un servicio”, originando un embotellamiento vial por más de 3 kilómetros.

Los funcionarios reconocieron que era en represalia por participar en una manifestación en agosto pasado. Y pese a quitarle el vehículo, no le dieron al conductor infracción o documento alguno.

Incidente habría quedado grabado… a dos cámaras

De acuerdo a videos publicados en redes sociales por el afectando, se muestra cómo un agente de la Policía Federal se molesta con los funcionarios estatales que bloqueaban la carretera federal antes de llegar a la Ciudad Industrial para obligar al conductor a detenerse. “No quiero que tengan la pinche carretera cerrada”, exclamaba el oficial a los de Movilidad.

Al dirigirse con el conductor que se negaba a salir de la camioneta, el oficial, con la actitud evidente de molestia, le pedía que se bajara del vehículo y la unidad la hiciera a un lado “porque no podían tener la carretera cerrada”.

El chofer cuestionaba el por qué se tenía que bajar, cuál había sido la infracción, en respuesta el Inspector de Movilidad, que a su vez lo grababa con un celular, le decía que “era porque estaba haciendo un servicio”, cosa que negó el chofer.

El Federal obligó a los funcionarios estatales a quitar sus unidades, que obstruían el paso, para que tanto unidades estatales y el conductor de la camioneta se hicieran a la orilla, momento que aprovechó el chofer de Uber para huir, pero los funcionaríamos de movilidad le cerraron el paso otra vez, encerrándolo y obligando a detener la marcha.

Incluso uno de los funcionarios “le robó” la placa de la camioneta particular.

Luego apareció otra vez el Policía de caminos y le dijo al chofer que podía poner una queja “tiene todo el derecho, pero no me compliquen a mí la carretera. La carretera no la tendrán cerrada por los problemas que traen. Hágase (a la orilla) no complique la situación estamos parando todo el tráfico. Yo no voy a (cerrar) con los problemas que ustedes traen” exclamaba el oficial. “Chingada madre, si no va a entender yo lo voy a bajar”.

Al final al estacionarse a la orilla de la carretera, le quitaron la camioneta y cuando el conductor solicitaba la infracción o algún documento, los funcionarios estatales no le hicieron caso y el Federal le dijo “ese no es mi problema, amigo del alma”.

Al final, los funcionarios estatales aseguraron frente al video del conductor que el operativo fue “porque era uno de los secuestradores” de funcionarios en la manifestación pasada de Uber.

Antecedentes

Cabe señalar que el chofer efectivamente fue uno de los manifestantes que el mes pasado protestaron debajo del puente Siglo Veintiuno en la colonia Primero de Mayo, en respuesta a que el gobierno del estado estaba quitando automóviles por doquier, fuera o no fuera servicio de Uber.

En esa ocasión la manifestación terminó en un zafarrancho con pedradas, palos, manotazos entre conductores de Uber y conductores de taxis verdes con base en la tienda departamental Soriana. Evidentemente, alguien los habría enviado para “reventar” la protesta.