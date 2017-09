Para Ramón Lemus, gastos de casi 1 mdp por festejos del 15 de septiembre no fueron excesivos

Celaya, Gto. Para el Presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, los 940 mil 340 pesos que se usaron para los festejos del 15 de septiembre no fueron un gasto excesivo.

En entrevista señaló que el dinero ya estaba presupuestado; “no hay nada oculto, todo se hizo claro, y en fin, nada más”.

Aunque Muñoz Ledo, mencionó que él no sabe cómo se distribuyeron gastos, y que fueron fiestas que se llevaron en paz.

Se le cuestionó si él en lo particular él pagaría 140 mil pesos para una cena como la que se llevó a cabo; “yo eso no te lo puedo responder, cuando sea particular te lo respondería”.

Al insistirle que son recursos públicos en un tono ya un poco molesto dijo;” a ver, ya lo citaron a comparecer esperarnos los resultados y a ver qué sucede”.

Ayer, Jorge Montes González, regidor y secretario de la Comisión de Hacienda, señaló que por estos hechos llamarán a comparecer al director de comunicación y eventos, Luciano Frías Rodríguez.