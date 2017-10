“Parece que están dejando a Guanajuato a su suerte”, dice Ricardo Ortiz a Policía federal ante poca respuesta

Irapuato, Gto. El alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz, dijo que la Policía Federal “está dejando a Guanajuato a su suerte” pues solicitó apoyo para que se incrementaran los elementos de esta corporación y llegaron muy pocos de estos.

Ante los hechos de inseguridad en la localidad, qué suman más de 20 días con ejecuciones y ataques, el alcalde dijo que solicitó sé incrementará la presencia de la Policia Federal a cargo de Miguel Ángel Simental para atacar los delitos de índole federal, pero no hubo respuesta.

“No, y entendemos los pocos elementos que tenemos al mando del Simental, nos están apoyando mucho en el estado, pero no llegan 25 son muy pocos. Han doblado turno, pero con esa fuerza no podemos hacer gran cosa…¿dónde está la Gendarmería?, yo creo que debería haber más fuerza militar, marina, si queremos acabar con todo este tema, parece que están dejando a Guanajuato a su suerte y no se vale”.

El alcalde indicó que la federación debe de asumir su responsabilidad y atender los delitos de su competencia, porque los esfuerzos que hace la policía municipal no servirán de nada.

“No basta con que estemos doblando turnos, contratando más personal mientras la federación no se involucre decididamente en estos temas que son de carácter federal, nosotros le estamos haciendo la chamba a la federación y no vemos una respuesta contundente”.

Ricardo Ortiz visualizó qué la problemática se agravará en caso de que la Federación no actúe en corto tiempo.

“Esta situación no se va a contener simple y sencillamente con la fuerza municipal y estatal, tiene que haber una gran coordinación de todos los niveles de gobierno, mayoritariamente del federal. No veo la inteligencia del CISEN, la participación de la PGR, nosotros vamos a seguir, pero si hago un exhorto a que la Federación también cumpla con su parte”, culminó.