Parque de lodos en Puerta del Cerro no es dañino: empresa; denuncian arbitrariedades de la PAOT

León, Gto. Tras la manifestación hecha por habitantes de la comunidad Puerta del Cerro en contra de que se reabra un tiradero de lodos de la industria curtidora, predio que está actualmente clausurado, el representante legal de la empresa aclaró que no han podido operar por múltiples candados administrativos y que el tema de fondo es que los quieren sacar del mercado para no ser una competencia para la Cicur.

En entrevista con Zona Franca, el abogado José Quesada, – representante legal de Juan Ramón Padilla, dueño del terreno en discordia- explicó que no se trata de llevar a este predio residuos peligrosos, que no están en contra de la Ley ni de cuestiones de afectación al medio ambiente como se les ha querido señalar.

Incluso, señaló que la clausura hecha por la Profepa el año pasado ha quedado sin efecto, al demostrar que no se trata de residuos peligrosos, es decir, que no son lodos de alta toxicidad ni nocivos para el medio ambiente.

“Se trata de los residuos de los barriles de las curtidurías que por supuesto generan un olor desagradable, pero que no causan ni un perjuicio ni a la tierra ni a los humanos”, explicó.

La Profepa clausuró el predio el año pasado y multó a la empresa a pagar 2 millones 500 mil pesos.

Ante ello, el abogado José Quesada comentó que interpusieron un juicio ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que el 9 de febrero falló a favor de la empresa, declarando la nulidad de ese acto administrativo.

Incluso hubo un señalamiento al delegado de la Profepa, que no es un asunto de su competencia porque no se trata de residuos peligrosos como se había tratado de demostrar.

“Hablamos con el delegado de la Profepa, y nos dijo: ‘no van a abrir, aquí yo soy la ley y háganle como quieran, no importa que ya ganaron, aquí se hace lo que yo digo, si lo abren al otro día lo clausuro’, no obstante de que no fuera de su competencia”, señaló el abogado.

Enfatizó que la zona donde está el predio es de uso de suelo industrial pesado, incluso está a un costado de suelas Winny, donde no debe haber zona habitacional.

“Entiendo la molestia de los vecinos, por los conflictos que han tenido por motivos de salud y de olores fétidos, pero por años esta zona es de uso industrial pesada y no puede haber gente alrededor, son asentamientos irregulares”, dijo.

Ante ello, resumió que tanto los habitantes de este lugar como la empresa son víctimas de un precario diseño urbanístico de las autoridades del municipio y el estado.

Añadió que por el momento no hay la intención de abrir el predio, porque aún siguen los trámites ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y ante el municipio de Purísima del Rincon.

Sobre este tema, agregó que el municipio de Purísima les hizo llevar un juicio ocioso para renovar el uso de suelo.

Todo se sintetiza en que la Paot les pide tener el uso de suelo por parte de Desarrollo Urbano del municipio y en el municipio les pide el visto bueno de la Paot.

Actualmente la clausura por parte de la Paot está vigente, pero a la par corre un trámite de regularización.

El predio fue clausurado pese a que había un acuerdo y un plazo entre la empresa y la Procuraduría, pero que al hacerse el tema mediático, el gobernador decidió cerrarlo, es decir, se les clausuró a mitad del plazo.

El problema de fondo, agregó el abogado, es el interés de sacarlos del mercado.

“Quieren crear un monopolio, esa es la verdad de las cosas, por eso nos persiguen y nos persiguen, si nosotros no diéramos este servicio, la única persona moral que lo puede ofrecer es la Cámara de la Curtiduría, entonces todas las ganancias en lugar de dividirse entre dos van directamente a una persona, es un tema de competencia económica realmente”, explicó.

Enfatizó que el poder económico está del lado de la Cámara de la curtiduría mientras que ellos como particulares están en litigio tras litigio.

Puntualizó que no es la intención de perjudicar a nadie.

La empresa también emprendió trámites para certificarse en el manejo de residuos peligrosos, no porque los vayan a manejar sino que para que no haya duda.

“Quién puede lo más puede lo menos”, acotó.