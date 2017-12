Pasaron 90 días. Edomex iba a ser “más seguro”, pero no: Del Mazo queda mal en su primera promesa

Ciudad de México, (SinEmbargo). Lo dice el dicho popular: No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Y al Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, lo alcanzó la hora de enfrentar una deuda que él mismo marcó y remarcó: frenar la violencia en 90 días.

El 15 de septiembre pasado, durante su toma de posesión como Gobernador, Del Mazo Maza prometió que el Estado de México sería una de las entidades más seguras del país. En tres meses, aseguró, habría resultados concretos en la materia.

“La seguridad es el reto más grande que enfrentamos los mexiquenses, por ello hacerle frente es desde este momento mi prioridad y la prioridad de mi Gobierno […]. Ustedes son la prioridad y la razón de ser de mi Gobierno”, dijo.

Y tres días después, en una entrevista con Radio Fórmula, el mandatario reforzó ese compromiso.

“Haremos del Estado de México uno de los estados más seguros. En los primeros tres meses de Gobierno tendremos resultados concretos sobre seguridad. Es un trato que tomará tiempo, pero los primeros resultados quiero que se puedan dar y entregar a la ciudadanía los primeros meses”, afirmó.

En 2016, por cada 100 mil habitantes de 18 años y más en el Estado de México, hubo 62 mil 751 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La propuesta de Del Mazo era arriesgada.

Ahora, el plazo de tres meses se agotó. ¿Y qué pasó? Los crímenes no se detuvieron, al contrario, en algunos rubros se dispararon.

LOS ROBOS, SU “PRIMER ESTRELLA”

El primer “logro” del priista al frente de la entidad antes gobernada por Eruviel Ávila Villegas, es alcanzar el mayor número de robos mensuales del 2017, en octubre -el único mes del que hay datos oficiales en el que Alfredo se hallaba ya como Gobernador-.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del primer día al último de octubre se registraron un total de 28 mil 508 robos en la entidad mexiquense, superando así los 26 mil 147 de agosto, los 25 mil 234 de septiembre, y los 24 mil 902 de junio, meses que encabezaban la lista hasta antes de que viniera el pase batuta (de priista a priista).

Las lesiones dolosas no ocuparon el primer lugar, pero sí le “pelearon” a los peores días de Ávila Villegas. Con 3 mil 5 42, octubre, en ese punto, ocupa la segunda posición, sólo detrás de mayo (3 mil 544).

LOS HOMICIDIOS “DE PLATA”

Los datos del mes revisado se vuelven menos alentadores al avanzar. Octubre es el segundo mes con más homicidios dolosos registrados en el 2017 en el Estado de México. Con 189 casos, sólo detrás de los 195 cometidos en mayo, se lleva la presea de plata.

El 15 de septiembre, en el amanecer del mandato de Del Mazo, este diario reportó que Carlos Muñoz Portal, cineasta veterano, se adentró al Estado de México para buscar locaciones para la serie Narcos, de Netflix, y encontró la muerte.

El mismo día, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió a las autoridades mexiquenses el esclarecimiento del asesinato de María Rosa de Diego Olmedo, esposa del catedrático Óscar Vázquez del Mercado Cordero.

“Exigimos al gobernador Alfredo del Mazo que como una de sus primeras acciones de gobierno, adopte de inmediato las medidas necesarias para que se esclarezca este lamentable y doloroso suceso contra una mujer indefensa, amada esposa y madre. Esperamos Sr. Gobernador que su gestión no comience por el estigma de la impunidad”, escribió la institución.

El jueves 23 de noviembre, Samuel Alari Pérez Lara, un joven médico que había desaparecido en Temascalcingo, fue localizado sin vida en un paraje de Querétaro. Y así los nombres se van sumando a la lista.

En extorsiones, el Estado de México de Del Mazo tiene el bronce, con 89 denuncias, sólo detrás de mayo que reportó 95 y agosto, 97.

LOS FEMINICIDIOS SIGUEN

En septiembre, cuando Eruviel se fue, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tenía registro de 177 homicidios de mujeres, a pesar de la Alerta de Género decretada desde 2015 en 11 municipios mexiquenses.

Los datos aún no señalan el número de mujeres asesinadas desde el 15 de septiembre y hasta el 14 de diciembre, fecha en la que se concluye este texto, sin embargo, hay una realidad: los feminicidios no se detuvieron.

Este 11 de diciembre, en un ejemplo, el cuerpo de una joven de 18 años, identificada como Juana Michel, de 18 años, fue localizado en la Laguna de Zumpango. Un corte en el cuello habría provocado su muerte.

De acuerdo con la organización I(dh)eas, entre 2015 y 2016 aumentaron los casos de feminicidios en un 168 por ciento en el Estado de México, gobernado por más de 90 años por el PRI.

Del total de feminicidios, un porcentaje mínimo termina en la sentencia del asesino.

“Me duelen y me lastiman la injusticia y la impunidad que como lozas caen sobre las tumbas de las mujeres que, como yo, han perdido la vida en manos de feminicidas despiadados’’, le “escribió” Mariana Joselín Baltierra Valenzuela, una joven de 18 años asesinada en Ecatepec, a Del Mazo en noviembre. Su caso es sólo otro ejemplo de los que no han sido resueltos.

OTROS NÚMEROS

El Estado de México es una de las entidades más violentas. Datos del SESNSP indican que tan solo en los primeros diez meses de este año, la entidad reportó 2 mil 516 homicidios, de los cuales mil 495 se clasificaron como dolosos.

En otro ejemplo de sus número rojos, están las desapariciones. Información oficial muestra que hasta julio del 2017 había 3 mil 854 personas no localizadas en la entidad, una cifra que sólo supera Tamaulipas, entidad que reportó, hasta septiembre pasado, 6 mil 079 desaparecidos.

12 secuestros; 175 violaciones (más 200 delitos sexuales); 2 mil 029 delitos patrimoniales y 11, 719 casos sin determinar, otras cifras que Alejandro Ozuna Rivero, Maribel Cervantes Guerrero, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Rodrigo Espeleta Aladro y Eduardo Valiente Hernández, miembros del gabinete de seguridad de Del Mazo, también deberán explicar.

¿Y LUEGO?

La ENVIPE estimó que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares del Estado de México representó en 2016 un monto de 46 mil 278.8 millones de pesos.

Los delitos que se llevaron a cabo con más frecuencia fueron el robo o asalto en calle o transporte público, extorsión y fraude. Del total de caos, cerca del 7.8 por ciento fueron denunciados. De esa cantidad, sólo en el 69.4 por ciento se inició averiguación previa o carpeta de investigación.

¿Y luego? Del total de averiguaciones iniciadas en el 49 por ciento de los casos no pasó nada o no se continuó. La gente, según la información, no denuncia para evitar perder el tiempo y por la desconfianza en las autoridades.

¿Son las cifras que entregará también el equipo de Del Mazo?