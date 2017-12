“¡Peña, Peña!”, arenga Meade desde el PRI; lo califica de “arquitecto del cambio” y “un gran mexicano”

Ciudad de México, (SinEmbargo). El precandidato presidencial José Antonio Meade consideró hoy que Enrique Peña Nieto es “un gran mexicano, un arquitecto del cambio”, y en el evento en el que se registró oficialmente para competir, arengó a los seguidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI):

–¡Peña, Peña! –gritó. “Hoy México tiene un mejor presente y futuro, gracias a un liderazgo, gracias al talento y sensibilidad de un gran mexicano: el Presidente Enrique Peña Nieto”, dijo, en un discurso que cerró con un largo: “¡Que viva el PRI, que viva México!”

“Reformas que habían esperado por décadas se concretaron con dialogo y con la voluntad transformadora de las mujeres y los hombres del PRI. Este impulso reformista fue posible gracias al talento y sensibilidad de un gran mexicano, de un ‘arquitecto del cambio’ que logró que hoy tengamos 3 millones 300 mil nuevos empleos con seguridad social para nuestras familias, que nuestros hijos tengan un futuro con educación, salud y bienestar”, dijo.

“El cambio se dio bajo la conducción de un mexicano con temple, valentía y gran amor a México: el Presidente Enrique Peña Nieto”, agregó.

También dijo que “con ideas y propuestas transformaremos nuestra vocación de triunfo. Hoy vengo a pedirles su apoyo, juntos vamos a ganar las elecciones de 2018. Acabemos de una vez por todas de que este país se tiene que reinventar cada seis años; no hay que demolerlo todo, apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia; por la preparación y no por la improvisación. En las instituciones en la ley y no en las profecías. Creemos en el hambre de servicio, no en el hambre de poder”, señaló.

“Muchos ciudadanos nos honran con su respaldo; no les quedaremos mal. Tengo el conocimiento para ser un buen candidato y un buen Presidente de México. Me inscribo por amor a México. Vamos a poner al centro de este esfuerzo a la persona, al mexicano cuya integridad vamos a proteger, vamos a cerrar la distancia del México que somos y del que queremos ser”, dijo. “Continuaremos transformando a México. Les propongo caminar juntos”, concluyó.

Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique de la Madrid y José Narro, precandidatos presidenciales, lo acompañaron en el acto. También estuvieron los secretarios José Calzada, Rosario Robles, José Antonio González Anaya, Gerardo Ruiz Esparza y Luís Videgaray Caso.

El ex Secretario de Hacienda y Crédito Público se registró este mediodía como el único precandidato del PRI a la Presidencia de la República, después de cumplir con todos los pasos de la liturgia priista: destape, dedazo, besamanos. Ante miles de simpatizantes que se reunieron en la sede nacional del PRI ubicada en Buenavista, en la Ciudad de aseguró que se siente “honrado, agradecido y entusiasmado” de ser el precandidato del partido tricolor a la Presidencia de la República.

José Antonio Meade arribó a la sede tricolor alrededor de las 11:00 horas y saludó a los militantes del partido. Minutos después de las 12:00 horas presentó su registro y dio un mensaje a los miles de simpatizantes que se reunieron para refrendarle su apoyo.

“Juntos construiremos un proyecto claro, juntos vamos a ganar la Presidencia de México. Vamos a hacer de México una potencia que permita que todos vivamos mejor”.

El precandidato aseguró que el país necesita seguridad y justicia; “estas no pueden depender de dónde se nace, de cuánto se gana”.

El proceso interno priista inició su jornada a las 11:00 horas y concluyó a las 13:00. Se tiene previsto que Meade Kubireña sea el único personaje que realice su inscripción como precandidato.

Una vez que concluya el cierre de registros, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Procesos Internos tendrá un lapso de 24 horas para realizar el proyecto de dictamen sobre la idoneidad del registro.

El documento será entregado a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, el cual lo revisará, y en su caso, lo validará. Los interesados serán notificados y el resultado se compartirá en la página del partido a más tardar el próximo 5 de diciembre.