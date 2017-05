Niega dirigencia del Partido Verde agresiones contra periodista de Yuriria: “le falta seriedad”

León, Gto. El dirigente estatal del Partido Verde, Carlos Chacón Calderón negó que el periodista Alejandro Chávez haya sido agredido por Miguel Alfaro Vallejo, asesor del Ayuntamiento de Yuriria.

Chacón Calderón dijo que desconoce cuáles sean las motivaciones del periodista para asegurar que ha sido agredido y pidió que el tema se trate con seriedad y no se dé crédito a las declaraciones de Chávez, incluso cuando éste exhibió las agresiones a través de varios videos.

“Ese día estaba yo con él, así que sé perfectamente bien que no sucedió lo que este hombre dice (…) basta con ver lo que publicó, el video que publicó con los comentarios que hizo para ver que una cosa es el hecho fehaciente de lo que consigna una grabación y el otro es lo que él dice que pasó, no es coherente una cosa con la otra por lo tanto creo que le está faltando seriedad”

Agregó que no considera que deba hacerle una llamada de atención ni al asesor, ni al alcalde Gerardo Gaviña, pues no han incurrido en faltas: “tengo que respetar a una autoridad que está cumpliendo con sus funciones y que no sé cuál sea el motivo de este comunicador para plantear esta situación”.

Ignora Beatriz Manrique caso de agresión a periodista en Yuriria

La coordinadora de la fracción del PVEM del Congreso local, Beatriz Manrique Guevara dijo ignorar el caso de agresión y amenazas que sufrió el periodista Alejandro Chávez por parte de un asesor del ayuntamiento del municipio de Yuriria, hace unos días.

El pasado seis de mayo, Zona Franca dio a conocer que el colaborador del sitio La Bandera Noticias denunció una agresión por parte de Miguel Alfaro Vallejo, asesor de aquel municipio y miembro del partido Verde, luego de haber publicado un caso de despojo a un campesino por parte del alcalde Gerardo Gaviña.

El ataque, se dio a fuera del Club Leones, donde el PVEM llevaba a cabo la renovación de su dirigencia, evento al que acudió la diputada.

Al cuestionar a la diputada sobre los hechos, aseveró no haberse dado cuenta de nada, y aseguró que los militantes de su partido son gente de primera.

“Yo no me di cuenta del ataque, lo único que te puedo decir es que la gente del Verde en Yuriria es de primera, decente, buena y trabajadora”.

La legisladora no quiso hablar más sobre el tema, porque aseguró no conocer el caso de agresión que sufrió el periodista, “lo ignoro completamente, no te voy a declarar más”.

Suman dos agresiones

La agresión que sufrió Alejandro Chávez por parte de Miguel Alfaro Vallejo asesor del municipio de Yuriria y militante del PVEM, sería la segunda en menos de un año.

En diciembre pasado, el periodista fue golpeado y amenazado de muerte por el hijo del alcalde emanado del partido Verde, Gerardo Gaviña, por haber publicado una nota en la que se denunciaba que el alcalde había despojado a un campesino de un terreno de más de 4 mil hectáreas.

Desde entonces, Alejandro Chávez ha sido atacado, y agredido por las autoridades municipales, por su labor periodística.