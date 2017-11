Permanece en Fraccionamiento La Yesca, acceso bloqueado y prevalece desconfianza a las autoridades

León, Gto. En el Fraccionamiento La Yesca prevalece el sentimiento de desconfianza a las autoridades y el sentido de alerta permanece activado en todos los vecinos, que tras la difusión de un video en el que policías encubren un robo de auto, decidieron bloquear el acceso a su colonia, para disminuir los delitos

Fue el pasado 13 de noviembre cuando las cámaras del circuito privado de videovigilancia del fraccionamiento ubicado al sur de la ciudad, captaron el momento en el que un Nissan Tsuru es robado por delincuentes.

Sin embargo, apenas el video fue difundido la semana pasada, seguido de la acción de los vecinos de colocar barriles y delimitarlos con cinta amarilla, para evitar el paso vehicular. A una semana del hecho de autoprotección, las opiniones abundan sobre el aumento de inseguridad y delincuencia, y el del rechazo a confiar a las autoridades.

Uno de los accesos de la colonia se ubica en las esquinas de la avenida Pradera y la esquina de Monte Angus. Aquí una barricada de madera muestra una cartulina verde con la leyenda acceso controlado y una más con el dibujo de una señalética que prohibe seguir adelante.

Solo pueden a travesar por el carril izquierdo los vehículos ya que al otro extremo, en la esquina de Monte Angus y Paseo de los Verdines hay barriles de metal que de igual manera bloquean todo el acceso, por lo que los vehículos deben rodear par ingresar al acceso de La Yesca.

Al dar un recorrido por la calle principal colgados en los postes hay diversas pancartas que dicen ‘vecino vigilante’, y con el mensaje de que cualquier persona o vehículo sospechosos, sean reportados al 9-1-1.

Luego del bloqueo de la vialidad en la calle Monte Angus, vecinos del sector coincidieron en que los delitos disminuyeron pero a razón del cierre de la calle., no han obtenido respuesta de las autoridades.

El vecino Moises Vargas González, de 31 años, vecino de La Yesca, se dijo a favor del cierre de la vía luego de la ola de delitos que se suscitaron en su colonia, en los que recuerda el robo de autopartes, el allanamiento a casa habitacón, y hasta el robo de tubería de cobre de las azoteas de las casas.

Explicó que ante la nula respuesta de las autoridades, decidieron como vecinos organizarse y contratar a un vigilante interno e instalar un sistema de videovigilancia que funciona de manera privada.

Aseguró que los ladrones vienen de barrios cercanos a realizar sus actos ilícitos a los que describió como ‘chingaderas’.

En búsqueda de transeúntes que se vieran afectados por el cierre, en un recorrido que realizó Zona Franca, se pudo constatar que muchos optan por ir de largo ya sea por la avenida Pradera o la calle Paseo de los Verdines, y dar vuelta en una calle paralela, que pasar por la Montes Angus.

Automovilistas siguen su camino y a la calle solo logran entrar los conductores que tienen su domicilio en la calle cerrada.

La vecina y ama de casa Socorro Aguirre, llegó apenas la noche de ayer a su casa ubicada sobre el lado que no está cerrado, y el asombro e indignación al enterarse que la policía posiblemente estuviera coludida con los delincuentes, dijo que era un acto lamentable al que atribuía al crecimiento de la ciudad y al aumento de la delincuencia.

“Como ciudadanos sí tienen derecho para manifestarse pero sí siempre y cuando no vayan sobre la libertad de otros que a la mejor requieren, yo ahorita no tengo problema en eso, pero sí es importante que el Gobierno vea todas las necesidades de inseguridad en nuestra ciudad que se está acrecentando cada vez más y que a veces los ciudadanos tomamos nuestras propias medidas, a la mejor no de acuerdo a la ley, pero sí con la importancia de ser escuchadas”, opinó Socorro.