Persiste atraso en información pública de oficio en León; llaman a comparecer a titular de la Umaip

León Gto. La Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública sigue manteniendo atrasos. A poco más de un mes de que termine el 2017 y el plazo legal que se concedió para publicar la información de oficio se desconocen los porcentajes de avance a un mes de haber cambiado a su titular.

El pasado 26 de octubre, Cecilia Castellanos Pedraza, fue nombrada por el alcalde Héctor López Santillana como la nueva directora de la Umaip en León, tras una titularidad que se mantuvo acéfala durante casi un mes. Ahora ella deberá comparecer para conocer el nivel de atraso que presenta esta instancia.

El antiguo titular, Nemesio Tamayo Yebra, dejó el último reporte sobre la información pública de oficio con un corte al 25 de septiembre. De acuerdo a este, apenas se había publicado en el portal de la UMAIP, el 52 por ciento de la información a la que se le obliga por ley.

Del total de sujetos obligados de la administración municipal, todavía 12 presentaban avances del menos del 70 por ciento.

Adjunto a esto, el pasado 30 de octubre Mario Alberto Morales Reynoso, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), señaló que la Umaip León, es la que más recursos de inconformidad ha acumulado durante este año por no otorgar respuesta oportuna a los ciudadanos.

Agregó que además de las inconformidades, la Contraloría Municipal de León todavía no ha procedido a imponer sanciones contra las áreas o dependencias que han incumplido con la respuesta a las solicitudes hechas por usuarios durante este 2017.

En la última sesión del Ayuntamiento, la del pasado 23 de noviembre, quien retomó el tema fue el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, quien criticó fuertemente el portal de transparencia de la Umaip, al aseverar que era de las peores que había visto.

“La página de acceso a la información del municipio, me atrevo a decir que es una de las peores que he visto de todas las que he revisado de los entes públicos, ya sea federales, estatales o municipales. La información no está completa y a veces es imposible acceder a la información pública de oficio”.