Pese a atención de SAPAL, denuncian vecinos no tener agua en complejo habitacional de León

León, Gto. Vecinos del complejo habitacional Jaime Nuñez, ubicado en la zona de la colonia San Isidro, denunciaron que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), realizó obras en los conductos y tomas de los edificios, lo que les ha provocado escasez de liquido debido que la presión de aire en las tuberías no logra que suba el agua a los tinacos.

Desde hace casi una semana trabajadores de SAPAL instalaban las nuevas tomas y medidores en el conjunto de edificios ubicado en el interior del 4139 del bulevar Mariano Escobedo.

Vecinos como las señoras Guadalupe y Adriana, manifestaron creer en que las nuevas refacciones tendrían mejoría para su servicio, pero no, con el paso de los días comenzó a dejar de salir agua de todas las tomas de sus departamentos, lo que la escasez comenzó a ser un problema.

“Desde el domingo no hay agua, nosotros hasta fuimos a pagar el recibo porque creíamos que el corte había sido por no pagar, pero no, yo estoy al corriente y no puede ser que hasta hoy (martes), tenga que estar batallando con el agua, ya llamamos por teléfono pero la ayuda no ha logrado que se abastezca el agua”, señaló Guadalupe García, vecina del edificio K.