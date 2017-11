Pese a baja de temperatura, el dengue mantiene el ritmo de crecimiento: 336 casos más al cierre de octubre

León, Gto. En sólo una semana se incrementaron en 336 los casos de dengue en Guanajuato, según el reporte del Sistema Nacional Epidemiológico con corte al 30 de octubre de este 2017. Este reporte también consigna un ajuste en el número de muertes asociadas al dengue, pasando de 9 a 7 casos.

Esta última semana, la Secretaría de Salud del Estado y particularmente el ISSSTE en Guanajuato se han visto envueltos en una serie de irregularidades por la defunción de Mónica Reyes Rizo, quien presentó un cuadro de dengue antes de fallecer. Estas dos dependencias de salud han negado que su muerte tenga relación con este padecimiento, sin embargo el ISSSTE a nivel federal ya confirmó que sí lo hay.

La Secretaría de Salud del Estado mantiene el número de defunciones por dengue, en sólo 4 casos y excluyen la muerte de Mónica Reyes Rizo.

También en esta última semana, la Secretaría de Salud del Estado confirmó que ya se tuvo un caso de dengue serotipo 2, es decir un virus más agresivo y que podría ser letal-, aun así, mencionaron que el paciente se encuentra estable y su salud no corre riesgo.

Las cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica demuestra que el dengue en Guanajuato no va a la baja y se mantiene en un incremento promedio de entre 200 y 300 casos confirmados cada 7 días.

Para este último corte, las cifras indican 3 mil 118 casos confirmados, de los cuales 2 mil 874 son de dengue no grave, 242 de dengue con signos de alarma y 2 de dengue grave. De todos estos pacientes, únicamente 1 tiene serotipo 2.

Sin embargo, únicamente a cada 3 de 10 pacientes que llegan a una institución de salud pública presentando síntomas de dengue, se les aplica una prueba de laboratorio, por lo que el número de personas que lo padecen puede ser mucho mayor. Teniendo como referencia este dato, la propia Secretaría de Salud federal indica que podrían existir 15 mil 575 casos probables de dengue en Guanajuato.

Los municipios que continúan encabezando la lista de casos de dengue en la entidad siguen siendo Celaya con 765 casos; Juventino Rosas con 120 y el resto con 1 mil 989; aunque es el municipio de León el que presenta más confirmados, pero su tasa disminuye por el número de habitantes.

Personal médico del ISSSTE a nivel federal confirmaron que Mónica Reyes sí falleció por complicaciones asociadas al dengue hemorrágico, de tal forma que desmintieron a los médicos del Hospital Regional del ISSSTE en León.

Esta versión fue dada de manera directa al Periódico a.m., primero mediante un comunicado de prensa y luego confirmada directamente a uno de sus reporteros mediante el área de Comunicación Social de esta institución.

En el comunicado, se especifica que Mónica fue atendida por un cuadro de dengue clásico y se le administró el tratamiento para aliviar los síntomas y se envió a su casa para reposo.

Apenas un día antes, el equipo de médicos que atendió a Mónica en el ISSSTE León refirieron que la muerte de esta mujer, de 33 años, no tuvo relación a este padecimiento, pues su caso fue estudiado por el Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE), quien definió que las causas de la defunción fueron otras.

En el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, todavía se mantiene el dato de cero defunciones asociadas por dengue, sin embargo, se especifica que hay 7 muertes que podrían estar relacionadas con este padecimiento pero todavía se estudia si efectivamente el dengue fue un factor o no.

Es el propio secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez quien confirmó el fallecimiento de 4 personas por esta causa: un niño de 9 años en el Hospital de Celaya; un menor de 12 años en el Hospital Pediátrico de León; un adulto mayor en una clínica del IMSS en León; y otra persona en un hospital privado de León.

Lo peor que pueden hacer las autoridades es ocultar información respecto a los casos de dengue, así lo dijo el especialista en infecciones, Manuel De Anda Gómez, durante una conferencia que ofreció en la Universidad Iberoamericana León.

Durante la conferencia denominada “Dengue y cambio climático”el especialista se manifestó en contra de que las autoridades sanitarias únicamente hagan pruebas de laboratorio a 3 de cada 10 casos de pacientes que llegan con síntomas, pues dijo que cada paciente debe tener el derecho de saber con seguridad cuál es su diagnóstico.

Agregó que las autoridades también deben dar certeza de cuántos son los casos de dengue registrados en la entidad y dar información sobre cómo prevenir el contagio de este virus.

“El problema es que tenemos la cultura del ocultamiento: no digas las cifras, escóndelo, que no sepan y eso no resuelve nada porque sólo es la ley de la avestruz que sólo esconde la gravedad. Creo que tenemos que hablar con la verdad, si la población tiene muy claro que el dengue, de cómo se transmite, cuál es el riesgo y cómo puede protegerse en su casa, habrá menos riesgos”, dijo.