Pese a recomendación del Congreso estatal, rechaza Ricardo Ortiz incremento de sueldo

Irapuato, Gto. “No venimos por un sueldo” dijo el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez quien informó que no se incrementará el sueldo como lo recomienda el Congreso del Estado.

“No, así empezamos así nos quedamos. Nosotros no venimos por el sueldo, no queremos causar esa sensación ante la ciudadanía”, explicó.

Recordó qué hay municipios donde los alcaldes ganan cantidades exageradas, pero en Irapuato no se dará esa situación.

“Hay municipios verdaderamente exagerados de los sueldos yo no creo que Irapuato esté para eso, ni intención siquiera”.

En cuanto a que los diputados locales se incrementarán el sueldo el 5 por ciento, aún cuando cada grupo político o dictaminó medidas de austeridad, y solicitó no lo metieran en líos porque luego los diputados a él le reclamarán.

El alcalde también señaló que si no lo designan como candidato a la alcaldía en el comité del PAN regresará a atender a la familia y a su trabajo.

“Tengo muchas cosas que hacer de familia, trabajo personal a mi me encanta mi trabajo y disfruto ser arquitecto, si esto no toca tampoco soy obsesivo ni tengo necesidad yo no lo hago por el recurso lo hago por servir a mi pueblo”, aunque dijo que será el partido quien determine los lineamientos para las designaciones.