Pese a señalamientos de campesinos, Paulo Bañuelos descarta ir por la alcaldía de Celaya

Celaya, Gto. El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), Paulo Bañuelos Rosales, señaló que si el presidente municipal de Celaya Ramón Lemus Muñoz Ledo, quiere reelegirse que le eche ganas y que siga trabajando fuente es una decisión que tomara la ciudadanía.

Lo anterior se da después de que Líderes campesinos del Frente Autentico del Campo (FAC), en el estado exigieran públicamente que Paulo Bañuelos Rosales quien es Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) y Humberto Carlo Navarro de Alba delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Guanajuato, dejen los cargos que ostentan ya que buscan las candidaturas a la alcaldía por sus respectivos partidos.

En entrevista Paulo Bañuelos Rosales dijo; “no sé de donde han sacado eso aprovecho para decirles que nunca en la vida he manifestado eso, y si tienen alguna grabación que lo saquen, porque yo en verdad ni tiempo tengo, mi prioridad es el campo y la encomienda del gobernador Miguel Márquez de trabajar por la gente del campo”.

Y recalcó que terminara la administración del gobernador y a partir del 26 de septiembre del siguiente año “lo podrán ver sentado en su casa”, y si hay otra actividad adonde me manden ahí estará presente.

Aunque reconoció que si es invitado por el su partido lo analizará pero hoy no se distrae;” la neta, la neta no me interesa lo de la alcaldía ustedes están viendo tantas broncas, en otro puesto no sé“.

Sobre el método de elección para la candidatura por designación dijo que es acertado.