Padre de la familia acribillada en Irapuato tenía antecedentes, insiste secretaría de Seguridad Pública

Irapuato, Gto. Samuel Ugalde García Secretario de Seguridad Ciudadana dijo que ninguna muerte es justificada, esto en torno al caso de la familia que fue asesinada a balazos en la colonia Barrio Nuevo.

Ugalde García declaró lo anterior después de que se diera a conocer que Moisés Laguna González quien el padre de esta familia contaba con 3 remisiones en la dirección de seguridad pública: una por robo y dos por posesión de droga.

Se le cuestionó al Secretario de Seguridad cuando sucedieron las detenciones del hoy occiso, los motivos, la cantidad de droga que le detectaron y si fue puesto a disposición, debido a que la Procuraduría General de Justicia informó que no tenía antecedentes.

El Funcionario municipal agregó: “No mira, nosotros y lo hemos manifestado, aquí ningún tipo de muerte ningún tipo de situación se justifica”.

Se le insistió en los datos específicos y no quiso brindarlos porque “no podemos dar mayores datos, lo único que podemos dar es que ya proporcionamos esos registros que tenemos a la Procuraduría, con fotos con la identificación como lo tenemos de la persona, sin embargo eso no es una situación a injustificada o justificar nosotros simplemente estamos dando hechos y los registros”.

“La solicitud en dado momento se dan los nombres de las víctimas se hace una referencia de remisiones o registros, los registros que llevamos lo hemos manifestado es muy diferente los antecedentes penales que pueda emitir con una sentencia condenatoria y demás…ustedes me lo solicitaron”

“Por eso es importante y lo sigo señalando no justifica ningún tipo de registro, ni justifica ningún tipo de acción la violencia o la muerte de una persona independientemente si es una cuestión ilícita”.

En cuanto que la Procuraría General de Justicia informó que no tenía registro de antecedentes del hoy finado, Ugalde aseveró que “hable hace rato con la Procuraduría y no manifestaron eso, manifestaron que en ese momento no tenían ningún tipo de situación y antecedente en ese momento”.

Esto debido a que ayer se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado, echó abajo las aseveraciones de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Irapuato y del propio alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez quién atribuyó la muerte de la mujer y el bebé “al trabajo del padre”.