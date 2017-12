Pide ediles investigación por uso de recursos públicos en reunión de López Santillana con burócratas

León, Gto. Ediles panistas y priistas pidieron expresamente una investigación, sobre la reunión privada que el alcalde Héctor López Santillana y su director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos, organizaron con cerca de 300 empleados en el salón de un hotel de la ciudad.

Ayer, el encuentro entre la burocracia municipal y primer edil se dio a puerta cerrada para conversar sobre su proyecto de gobierno, aludiendo insistentemente al año que se avecina y al proceso electoral en el que López Santillana pretende participar para buscar su reelección.

Zona Franca pudo documentar el uso de recursos públicos en el evento, así como las medidas de seguridad empleadas para evitar el flujo de información al exterior durante los mensajes políticos que lanzó el presidente municipal, como el retiro de celulares en una mesa de recepción armada con funcionarios de la secretaría particular.

Un día después de que el alcalde pidiera a los funcionarios refrendar y dar continuidad al proyecto de gobierno, en plena sesión del Ayuntamiento el regidor priista, Salvador Ramírez Argote, pidió al Contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez, que inicie una investigación por el evento que tienen tientes proselitistas.

Incluso sentenció que Héctor López Santillana debe de pedir licencia, si pretende ser candidato a presidente municipal por la vía de la reelección, porque se genera la sospecha de que esté utilizando recursos públicos.

“Creo que la desesperación en materia política y electoral, es mala consejera. Aquí ya se empiezan a cometer varios errores y errores importantes. Creo que la Contraloría debe de entrar a investigar a fondo. Es una oportunidad más que se le presenta al ‘contralor carnal’ para demostrar que no es tal y que ve por los intereses de la ciudadanía; que no es tapadera de la administración”, dijo.

Ramírez Argote dijo que pago del salón utilizando en el hotel, sino el uso de recursos humanos para hacer las invitaciones y la convocatoria al evento.

El edil refirió que a meses de comenzar el proceso electoral, está latente el peligro de que los alcaldes que busquen la reelección se promocionen con recursos públicos, conducta que se presentó de forma descarada ayer al que acudieron cerca de 300 funcionarios municipales.

Expuso que este acto puede ser denunciado ante el organismo electoral por los partidos políticos. Refirió que la apuesta del Alcalde por el “continuismo” lo está llevando a cometer este tipo de traspiés, “son percibidas por la ciudadanía. Cada vez menos ciudadanos están de acuerdo, con seguir con el continuismo”.

Por su parte, José Luis Manrique Hernández, regidor del PAN, señaló que no fue invitado a la reunión, por lo que dijo que desconocía el contexto del evento. Aunque, dijo que le “preocupa” que en este tipo de reuniones se vean cuestiones políticas y no de la administración.

“Aquí es evidente que el año electoral ya se viene, y es importante guardar en todo momento lo que marca la ley y lo indicado por los reglamento. Me preocupa que se estén llevando cuestiones políticas con empleados que trabajan en la administración pública municipal. Y que hubiera mal uso de los recursos públicos, es lo que me preocuparía”.

El edil del PAN comentó que el Alcalde puede tener las reuniones privadas de trabajo que quiera, pero que estas no pasen de ser únicamente laborales y se revisen temas partidarios.

“Sí hubo un comentario con un tinte político, esto debe de ser observado. Porque evidentemente fue un grupo importante de trabajadores de la administración pública municipal, se tiene que verificar en que vehículos fueron, por lo que se vio en los vídeos en redes sociales, se observaron camionetas del municipio y personas con logotipos y uniformes municipales”.

Dijo que estaría atento para que no se desvíe ningún tipo de recurso público, menos en estas épocas electorales. Por lo pronto, dijo, es preciso hacer una revisión para que los recursos de los leoneses no sean utilizados para cosas diferentes a programas sociales, por lo que se sumó a la solicitud de investigación a la contraloría.

El síndico panista, Carlos Medina Plascencia, consideró que el Alcalde debió de haber hablado con los funcionarios que integran la administración local desde el inició de su gestión, para hacerles el llamado y promover que no se utilicen recursos púbicos con fines partidistas. A a meses de las campañas electorales, eso ya es tardío..

Señaló que no conoce si se utilizaron recursos públicos en el evento del alcalde. “No tengo los pormenores. He leído un poco y he visto un poco de lo que se dijo al respecto en algunos medios de comunicación. Lo que les puedo decir que esto debió de haber sido al principio de la administración”.

“Lo digo de esa forma, y perdón que diga el ejemplo de forma personal porque aquí en sala de cabildo yo hablé con los 2 mil y tantos trabajadores en los primeros cuatro meses de la administración para ver los lineamientos, a dónde iremos y lo que queremos hacer”.

Dijo que el acercamiento con los trabajadores debe ser permanente y modelado con el ejemplo.

“No se tienen que tener gobiernos facciosos en donde llega una nueva administración. Y entonces, los que estaban van para afuera y los que están alrededor van para adentro. Yo creo que tiene que ser por competencias y capacidades”.

Dijo que la preocupación debe concentrarse en que las personas que participen realmente tengan la capacidad de entrar a la administración, y evitar que se politice o que se tenga un uso ilegal e indebido de los recursos públicos con el tiempo, de los funcionarios públicos, para cuestiones partidistas.

“Yo creo que es un discurso permanente. No solo para tiempos de campaña”, puntualizó.