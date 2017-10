Pide presidente del OCL respetar áreas de donación de vecinos de la Miguel Hidalgo

León, Gto. El presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), opinó que el área de donación en la colonia Miguel Hidalgo, donde la Universidad Meridiano solicitó la donación del terreno para la construcción de sus instalaciones, ya está consolidada para la gente, y que por tanto debe de respetarse la decisión de sus colonos.

Agregó que la falta de cuidado de la propia autoridad ha derivado la falta de áreas benéficas para la comunidad, como áreas verdes, de recreación y deportivas.

“En Miguel Hidalgo son áreas que ya están muy consolidadas y atractivas para la gente, pero lo que tienes ahí lo puedes transformar para hacerlo mejor todavía como un parque más benéfico para toda la comunidad. Si de por si no tenemos parques y los pocos que hay algunas veces no están bien cuidados”, opinó Luis Alberto Ramos.

Ramos recordó que la ley de fraccionamientos no consideraba el tener capacidad para dotar de infraestructura educativa a las colonias, y que en razón a ella, se manejó el 15 por ciento de área para ser donada, pero que ahí comenzó todo a corromperse, porque no era el área debida que se dejaba para estas situaciones, llegando a casos en los que no se entregaban, así como de gente que hizo negocios y vendió los terrenos.

“Todo deriva en una serie de falta de cuidado de la propia autoridad porque si hoy tiene la oportunidad de ser el primero que puede autorizar o no un desarrollo debe tener fondos como para hacer la compra de terrenos que puedan servirle a la comunidad”.

Fue ayer cuando vecinos rechazaron la solicitud cuando se presentaron autoridades de Desarrollo Social y de la Universidad Meridiano, en una junta de vecinos donde los reclamos mostraban la inconformidad de las personas.