Pide Santiago García que se declare desierta convocatoria para fiscal anticorrupción

Guanajuato, Gto. Al existir un solo aspirante inscrito a la Fiscalía Anticorrupción, la convocatoria que emitió el Congreso del Estado debe declararse desierta, manifestó el diputado local, Santiago García López.

Pidió que se lance una nueva convocatoria que abra las posibilidades para que permita una participación más amplia de los ciudadanos con el perfil para ocupar el cargo.

Santiago García consideró que la convocatoria es un traje a la medida para profesionistas que ya participan en el gobierno, en el área de la procuración de justicia, al considerar entre sus requisitos que quienes aspiren al cargo deben contar con una experiencia de 10 años en la persecución de delitos.

“Eso explica por qué a pesar de que el próximo viernes 13 del presente mes vence el plazo para el registro de aspirantes, sólo se ha inscrito uno que ya venía colaborando en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

Santiago García subrayó que además de que la convocatoria es “inducida”, no dio resultados en la lógica de poder valorar currículos porque no hay más que un aspirante, “y debemos tener claro que no se trata de una invitación”.

“Valorar trayectorias no es posible. Es el supuesto en el que nos encontramos”, manifestó el dirigente estatal del PRI, quien tras anotar que el requisito de 10 años en la persecución de delitos limita la competencia, subrayó que lo más importante debe ser la independencia de quien ocupe ese cargo con respecto al Ejecutivo del estado.

A la fecha sólo está inscrito un cercano colaborador de Carlos Zamarripa, Edgardo Agustín Ramírez Pimentel.

En ese sentido, expuso que en la nueva convocatoria se valore más la independencia que la experiencia de quien será el primer fiscal Anticorrupción, una pieza de suma importancia del Sistema Estatal Anticorrupción en ciernes.

Finalmente, tras anotar que el requisito de 10 años de experiencia en la persecución de delitos debe corregirse, García López comentó que quien sea el primer titular de la Fiscalía Anticorrupción debe tener liderazgo, autoridad moral, ser abogado y no tener vínculos con el gobierno.