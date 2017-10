Pide SSP León que transportistas ‘mejoren sus protocolos’ de seguridad; no asignarán cadetes en el SIT

León Gto. El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, recomendó a las empresas concesionarias del transporte público, que contraten una de las 190 empresas de seguridad privada, para resguardar sus valores, oficinas y estaciones del Sistema Integrado de Transporte.

El funcionario municipal también rechazó tajantemente la asignación de cadetes de la Academia Metropolitana de Policía, para que apoyen en la vigilancia de las estaciones. Además de llamarlos a ‘revisar sus propios protocolos’, para no exponerse a los robos que han denunciado reiteradamente.

El pasado 19 de octubre, el líder de los concesionarios del transporte público, Daniel Villaseñor Moreno, señaló que ya han presentado alrededor de 25 denuncias penales en lo que va de este 2017, por robo en las taquillas, bases y camiones que integran el Sistema Integrado de Transporte Público.

Villaseñor Moreno señaló que aún siguen teniendo problemas con robo de carteristas y algunas personas que acosan sexualmente a las pasajeras. Por lo que han reforzado las medidas de seguridad sobre todo en los puntos con más incidencia, como los paraderos del bulevar Adolfo López Mateos, Miguel Alemán, Francisco Villa y cerca de la colonia León 1.

“Andan civiles pagados por nosotros para estar vigilando, inhibiendo y reportando en tiempo y forma, porque los tocamientos a las damas, los asaltos a carteras, los celulares. Se siguen dando” señaló.

El líder de los transportistas manifestó que pedirán a la Secretaría de Seguridad Pública que los cadetes de policía cuiden las estaciones del Sistema Integrado de Transporte, ya que en el pasado así se inhibieron los delitos.

Este martes, Ramírez Saldaña contestó que si bien, abonarle a la seguridad implica que se asignen elementos de seguridad, trabajando y haciendo patrullajes en los paraderos, los empresarios deben ayudarles “con la materia de intramuros, adentro de los paraderos, revisar los protocolos de seguridad”.

“No es posible que durante dos, tres días una persona robe y haya dinero en los mismo paraderos en las noches, y que lo dejen ahí. Yo creo que también hay que tener protocolos al interior. Ellos mismo como empresa que nos ayuden un poquito ¿no?”, exclamó el funcionario.

Recalcó que la policía municipal ya está haciendo patrullajes durante los días, pues la preocupación es atender a las personas para que no sean asaltados, o no sean violentados en sus derechos o en su integridad.

“Lo estamos haciendo, tenemos un grupo, tenemos un número de elementos que están apoyando mucho también con el área de mercados, para dar estas visitas a los lugares donde tenemos una focalización”.

Dijo que en lo que corresponde a los hechos que se han suscitado durante la noche, ha habido la coordinación para que se les entreguen los videos donde estos son captados.

“Les estamos dando seguimiento, pero también que nos apoyen al interior con los protocolos que puedan tener en materia de seguridad y de resguardo de los valores que ellos tienen al interior de sus paraderos”.

Puntualizó que no se regresará a los cadetes a las estaciones del SIT, pues estos tienen una función específica: prepararse y capacitarse.

“La ciudadanía quiere buenos policías, profesionales, éticos y capacitados. El hecho de dejar un cadete no me garantiza una persona que pueda entrar y dos días dejarlo ahí no va a tener la capacitación y profesionalización con el riesgo de ponerlo ahí”.

A futuro, Luis Enrique Ramírez Saldaña dijo que ya viene la implementación del proyecto para conectar 150 cámaras al C4 con el SIT.

“Viene por ahí la propuesta de los vehículos, de los transportes ponerles cámaras a interior, viene la propuesta con 190 empresas de seguridad privada en el municipio que bien pueden proporcionarles también el apoyo de seguridad a ellos en el resguardo”.

Cabe recordar que el propio director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés reconoció que se tienen que reforzar las medidas de seguridad para proteger el equipamiento de las instalaciones del SIT, y esto fue evidenciado con el hecho del lunes.

“Debemos de reforzar las medidas de seguridad para proteger los equipamientos de seguridad en las instalaciones, porque esto nos muestra la debilidad en materia de instalaciones de seguridad para proteger y tener mayores evidencias de las personas que cometieron este delito”, dijo.

Recordó que actualmente la empresa Tecnovigilancia realiza los rondines de seguridad en terminales. Y en su momento, revisarán con Servicios Generales y Seguridad Pública si se hace una rotación de los elementos o si se contrata a otra.