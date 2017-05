Piden ediles panistas investigación sobre compra de app contratada por Alberto Padilla

León, Gto. Los ediles panistas Carlos Medina Plascencia y José Luis Manrique coincidieron en que la Contraloría debe revisar la asignación del contrato a la empresa audiovisual “Emotions Films” por la aplicación para celular y sitio web “Denuncia León”, que funcionó sólo 17 meses en la pasada administración.

Para el síndico panista la Contraloría debe revisar el proceso de adquisición y sancionar en caso de que sea responsable algún exservidor público, incluso el extitular del órgano de control.

“Yo creo que tiene que revisarse por medio de la Contraloría y ver cómo fue ese procedimiento de adquisición y si hay responsabilidades, entonces que se aplique el reglamento respectivo, en cuanto a darle la sanción a quien correspondiera, a quienes tomaron la decisión fuera del marco normativo aunque sea el Contralor”.

Recordó que al principio de la actual administración hizo el señalamiento de que el desempeño del extitular de la Contraloría, Alberto Padilla Camacho, “no fue lo mejor que se pudo haber esperado del trabajo por parte del contralor”.

“Y en ese sentido, él me respondió, porque para clases de contraloría me parece que yo les puedo dar a muchas personas de cómo se deben de hacer las revisiones. Y que debemos de estar haciendo la puntualización de las observaciones en el momento y no avanzar con auditorías postmortem, porque ya es tiempo pasado y hay que hacerlo en el momento en que suceden las cosas”.

En el caso de la actual administración, expuso que todo lo que se ha trabajado en el Comité de Adquisiciones, ahora está siendo mucho más transparente.

“En general tenemos un proceso más transparente y nos estamos asegurando que no nos metan gol, con una empresa fantasma. Por otra parte, sólo hay un padrón de proveedores, ya no hay uno en la oficina del Tesorero y otro en la oficina de Servicios Generales, como ocurrió en la administración pasada”.

José Luis Manrique Hernández refirió que al día de hoy en la actual administración no ha visto en funciones al sitio web y app “Denuncia León”, pero valdría la pena que el actual contralor Esteban Ramírez iniciara una investigación a la anterior administración por la contratación del programa y ver si fue correcta su asignación.

“Para evitar especulaciones del tema, valdría la pena que de oficio la Contraloría revise el tema y determinar si se tuvo una conducta que se pueda sancionar o no.

“Si lo hubiera, que se inicie el procedimiento y que si no que así se determine, pero al día de hoy cualquier gasto para un programa o software que está en desuso genera dudas. Entonces valdría la pena que se pueda investigar a fondo y detalle del tema”.

Del trabajo del excontralor, el edil panista señaló que esté se puso en tela de juicio por varios temas.

“La verdad yo creo que pudo ser más puntilloso, pudo apretar más en el tema de sus investigaciones y pudo haber sido más asertivo. Al final del día el trabajo lo desempeñó. No veo que tenga ningún tipo de responsabilidad todavía y que le estén achacando algún tipo de responsabilidad administrativa, pero yo creo que pudo hacer más dentro de la Contraloría y más en una administración que se vio seriamente cuestionada por actos de corrupción”.

Auditoría integral no alcanza todas las operaciones

La presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, la panista Elvira Paniagua, fue cuestionada sobre la no detección de casos como el que se involucró el excontralor Alberto Padilla Camacho, dentro de las auditorías integrales que se realizaron a los ejercicios fiscales de la administración encabezada por la priista Bárbara Botello Santibañez.

La legisladora explicó que muchas veces se mal entiende a lo que se refiere una auditoría integral, pues no quiere decir que se audite todo lo que se hizo en esos tres años.

“Se auditan, sí los tres años, pero un porcentaje de todo lo que se trabajó. Si se trabajaron 300 obras o 500 obras a través de obras públicas, pues es un porcentaje de los tres años lo que se audita. No es el 100 por ciento. Tendrían que estar ahí instalados los auditores los tres años, y nosotros tenemos un equipo de auditores para auditar todo el estado de Guanajuato”.

Explicó que de acuerdo a la ley vigente, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), está obligada a revisar un 30 por ciento. De ahí el exhorto para que las administraciones municipales se modernicen para que se sumen a las plataformas digitales para hacer más eficiente la fiscalización de las operaciones con recursos públicos.

“Ojalá que la contraloría tome cartas en el asunto, al contrario, la invitación es que siga haciendo su chamba”, expresó sobre el caso de León.

Dijo que finalmente la contraloría es una instancia dentro de la administración municipal, que únicamente se dedica a auditar la misma.