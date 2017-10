Plataforma Ahora prepara candidato ciudadano a la alcaldía de León; su nombre es Édgar Chico

León, Gto. Édgar Chico se presentó como aspirante a candidato ciudadano a la posición a alcalde, impulsado por la Plataforma Ahora. El empresario curtidor es uno delos primeros ciudadanos en manifestar públicamente su intención de buscar la aprobación del Instituto Electoral para participar de manera oficial en la elección a alcalde en el 2018.

Este domingo, Édgar Chico estuvo dando un mensaje en las inmediaciones del Parque Hidalgo, donde invitó a quienes pasaban por ahí para que escucharan las propuestas que tiene para respaldar su aspiración en la candidatura.

“Estamos muy preocupados por esa parte, consideramos que hemos estado viviendo en un gobierno que no nos escucha, que no les interesan los ciudadanos y que vienen por una base que está muy privilegiada, colores que tienen preferencia donde no hay alternancia real en los equipos de trabajo, ni en los partidos y nosotros queremos ser la propuesta independiente y que podamos construir un mejor León para los leoneses, donde lo principal sea el bien común”, mencionó.