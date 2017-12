Podría quedar libre chofer que se impactó contra hotel en López Mateos

León, Gto. Arturo “N”, 30 años, originario del estado de México, conductor del tráiler que se impactó contra la fachada del hotel “El Barón”, y que colisionó a 10 vehículos tras una persecución por todo el bulevar Adolfo López Mateos, podría quedar en libertad, pues los cuatro lesionados que fueron trasladados a hospitales fueron dados de alta.

Por lo que en caso de que los lesionados no presenten sus denuncias, el susto y miedo que vivieron cientos de leoneses terminaría con el pago de los daños que sufrieron los vehículos involucrados, y el detenido sería liberado tras permanecer detenido durante 48 horas y continuar su proceso en libertad bajo las reservas de la ley.

A las 14:04 horas, Arturo chocó el tráiler contra un poste y una motocicleta estacionada en el cruce de la avenida Chichimecas y la calle Huicholes, en la colonia Bugambilias. Luego escapó cruzando varios semáforos en rojo en los bulevares Francisco Villa, Vasco de Quiroga, hasta llegar a la avenida Miguel Alemán, donde metros adelante perdió el control e impactó a los automovilistas del carril contrario del Adolfo López Mateos.

En videos compartidos por la Secretaría de Seguridad Pública se aprecia como el conductor va a toda velocidad por la principal arteria de la ciudad y a unidades de Policía y Tránsito Municipal marcándole el alto. La persecución terminó cuando el tráiler se impacta en la fachada del hotel ubicado en la esquina de la calle Gardenia y el bulevar Adolfo López Mateos en la colonia Obrera.

José Luis Rodríguez, jefe de la Unidad de Homicidios de la PGJE, informó que la caja del tráiler se encontraba vacía, y que al parecer la unidad no cuenta con reporte de robo. Agregó que los vehículos afectados se encuentran bajo resguardo de la Procuraduría, ya que se están valuando los daños.

“Queda en calidad de detenido, desde luego para verificar si está intoxicado por alguna droga o por alcohol necesito recurrir con su consentimiento para que el permita realizarle el examen toxicológico, es un derecho que tiene él a negarse, desde luego que se va investigar, si Tránsito determinó que estaba alcoholizado o bajo el influjo de drogas, queda asentado en un parte en el que no lo dejan a disposición y cuenta también como una prueba”.

Además el tráiler está siendo verificado por peritos especialistas a fin de ubicar alguna falla mecánica.

“Vamos a checar su arraigo en la ciudad, que no ande amedrentando a los ofendidos y que no vaya a obstaculizar el proceso, si nosotros como fiscalía llevamos al detenido ante Juez de Control, nosotros tenemos que llevarlo para que califique de legal o no la detención, pero con base a justificar una prisión preventiva, si nosotros no justificamos dentro de la investigación una prisión preventiva tenemos que dejarlo en libertad y que esté pendiente para después formular la imputación”.

Hasta el momento no hay un monto valuado total de los daños.