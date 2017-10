Polémica en el seno del Ayuntamiento de Guanajuato: acumulan investigaciones y procesos contra ediles

Guanajuato, Gto. El Ayuntamiento de Guanajuato ha sido marcado por el descredito. Al menos se han investigado a tres de sus integrantes como Iovana Rocha Cano del PRI, Julio César García Sánchez del PRD y Carlos Ortiz Montaño del PVEM.

Los tres ediles, han sido investigados por la Contraloría municipal, directa e indirectamente, por presuntas irregularidades, mal uso de los recursos públicos y por violaciones a la ley orgánica municipal, lo que ha generado no solo polémica, sino también el desprestigio del órgano de gobierno.

El ayuntamiento de Guanajuato, no solo ha sido intervenido por la Contraloría municipal, sino también por la Auditoría Superior del Estado (Aseg), quien revisó las obras de pavimentación en la calle Ciprés por presuntas anomalías en las que se involucra al regidor Carlos Ortiz, y por las que ha tenido que reembolsar alrededor de 100 mil pesos a las arcas municipales.

A la fecha, de los tres casos solo el de Iovana Rocha quien fue investigada por presunto mal uso de recursos públicos, ha concluido; el proceso administrativo contra Julio César está por concluir, a la par enfrenta el penal, por presuntamente haber golpeado a su ex pareja.

En tanto, las investigaciones iniciadas a las obras de pavimentación de la calle Ciprés, que implican el regidor del Verde, han sido concluidas y están a punto de iniciar un procedimiento de responsabilidades contra ex servidores públicos que cometieron irregularidades.

Sin embargo, estos ediles no son los únicos señalados, la regidora del PRI, Gabriela Cárdenas Vázquez también fue investigada por la Aseg por no comprobar gastos de gasolina cuando fue directora del Sistema Dif Municipal durante la administración pasada, por lo que tuvo que enfrentar una demanda civil para que reintegrara 38 mil pesos a las arcas municipales. La Aseg ordenó al ayuntamiento iniciar un proceso administrativo contra la regidora por las irregularidades, pero la Contraloría no lo inició.

Aunque no hay investigaciones en su contra, otros ediles han sido fuertemente criticados por gastos excesivos como el síndico Marco Carrillo Contreras quien ha facturado más de los 14 mil pesos anuales que le corresponden para mantenimiento de su vehículo, o están los regidores Adrián Camacho Trejo Luna, Guillermo Torres Saucedo, Marco Carrillo y Iovana Rocha que pagan del erario público sus estudios profesionales, con el argumento de que se trata de capacitación.

Doble auditoría a calle Ciprés

Las obras de pavimentación en la calle Ciprés, que realizó la empresa Servicios Especializados Terralta propiedad de la familia del regidor Carlos Ortiz, fue doblemente auditada por la Contraloría municipal, por presuntas inconsistencias e irregularidades en la construcción.

La primera auditoría se inició a mediados de abril del 2015, la entonces contralora Johana Camacho concluyó la investigación en junio de ese mismo año. Salió limpia.

Pero, en octubre de ese año el ciudadano Armando Hernández Aguilera, vecino de la zona, empezó a denunciar una obra malhecha y fraudulenta, pues la calle recién terminada ya presentaba desprendimientos, entre otras anomalías.

A raíz de la denuncia ciudadana, en marzo la Contraloría reabrió las investigaciones por anomalías en la calle Ciprés, por haber nuevos elementos. En su primer informe estableció una serie de observaciones por inconsistencias en la obra como: el pago de obra que el contratista no ejecutó, y por lo que la empresa del regidor tuvo que hacer un reintegro de aproximadamente 30 mil pesos.

La Auditoria Superior del Estado (Aseg) también inició una auditoría contra la obra, que concluyó con responsabilidad administrativa contra el entonces director de Construcción, José Guadalupe Ramírez, por haber permitido que el ahora regidor Carlos Ortiz, quien es ingeniero ambiental, fungiera como superintendente y como representante técnico, cuando se requirió un ingeniero civil para ello. Durante el proceso la constructora tuvo que regresar cerca de 70 mil pesos a las arcas municipales para solventar observaciones.

El contralor Juan Manuel Valdés Fonseca reconoció que el caso de la calle Ciprés se alargó demasiado, pues aunque el proceso de revisión se llevó en tiempo, se empantanó cuando en noviembre del año pasado se propuso la contratación de un estudio de Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad de Guanajuato, con el que se pretendían respaldar algunas otras inconsistencias detectadas. Al final, no se tuvieron los resultados de dicho estudio, porque después de siete meses de haberlos solicitado la Tesorería informó que no había presupuesto para pagar.

El expediente será turnado al área de normatividad de la Contraloría para que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, del que trascendió por lo menos están involucrados tres ex servidores públicos: el supervisor que autorizó los pagos de más a la constructora, y algunos miembros del Comité de Adjudicación de Obra, por haber permitido que el ingeniero ambiental Carlos Ortiz fuera superintendente, cuando se requirió un ingeniero civil.

“Estamos concluyendo el informe final, sin el respaldo de estudios de mecánica de suelo. El expedientes se turnara al área de normatividad para sustanciar el procedimiento contra ex funcionarios que incurrieron en alguna omisión”.

Caso Iovana sin precedentes

El caso de Iovana Rocha marcó historia en Guanajuato, pues fue el primer caso de una regidora en funciones a la que se le inició un procedimiento administrativo y que fue sancionada, tras una investigación.

La Contraloría municipal inició una auditoría al desaparecido Instituto Municipal de las Mujeres por los años 2010, 2011 y 2012, cuando la regidora fungía como titular de la entonces paramunicipal. Durante el proceso de investigación se hicieron observaciones a Iovana Rocha por gastos no comprobados, en ese entonces se hablaba de alrededor de medio millón de pesos.

Al actual contralor Juan Manuel Valdés Fonseca le tocó dar seguimiento a la investigación iniciada durante la gestión del ex alcalde Luis Gutiérrez Márquez. Fue el 15 de junio del 2016 cuando inició el procedimiento de responsabilidades administrativas contra Iovana Rocha, y concluyó el 22 de febrero de este año.

El expediente fue turnado a la oficina del presidente municipal Edgar Castro Cerrillo, pues de acuerdo al artículo 8 de la Ley de responsabilidades, la Contraloría realiza el sustanciamiento del procedimiento y quien resuelve es el Ayuntamiento, por tratarse de un miembro del Cabildo.

Tras más de seis meses de estar en la congeladora, el expediente de sanción de Iovana Rocha, fue turnado al ayuntamiento, quien se reunió como jurado de instrucción, y quien determinó inhabilitarla para ocupar cargos públicos por tres años, el reintegró de casi 272 mil pesos, una multa de 150 mil pesos, y una denuncia penal en su contra.

Sin embargo, la resolución del ayuntamiento no ha causado efecto porque la regidora del PRI interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para echar abajo el procedimiento administrativo que realizó Contraloría y contra las sanciones.

Caso Julio César

El perredista Julio César García Sánchez no solo enfrenta un proceso al interior del ayuntamiento, a la par enfrentó un proceso penal que lo llevó a ser desaforado, por haber golpeado a su ex pareja.

La agresión por parte del regidor desaforado hacia su ex pareja se registró a principios de enero del año pasado; el 28 de ese mes la agraviada presentó denuncia penal ante el Ministerio Público, para lo que se abrió la carpeta de investigación 5213.

El 5 de febrero la víctima presentó una solicitud de investigación en contra de García Sánchez ante la Contraloría municipal, quien se declaró incompetente por tratarse de un miembro del ayuntamiento, por lo que turnó el caso a la Comisión de Contraloría.

Esta situación llevó a Julio César a solicitar licencia al cargo de regidor para poder enfrentar su demanda, lo que permitió que Rubí Suárez Araujo, su suplente, tomara la titularidad de la regiduría del PRD en el ayuntamiento por dos meses. Desde noviembre del año pasado, luego de que se le retiró el fuero, Rubí regresó.

El 26 de mayo el pleno del ayuntamiento aprobó abrir un procedimiento administrativo en contra del entonces regidor Julio César García Sánchez. Después de un año el ayuntamiento se declaró incompetente para continuar con el procedimiento con el argumento de que el perredista ya no es miembro del ayuntamiento, por lo que determinó regresar el caso a la Contraloría.

El expediente fue recibido en Contraloría el pasado mes de agosto. Actualmente el procedimiento administrativo está en la última etapa, la de alegatos, para lo que García Sánchez ya fue notificado.

De acuerdo al contralor Juan Manuel Valdés Fonseca y si el procedimiento no se alarga, podría ser durante la segunda quincena de este mes cuando concluya el procedimiento, aunque el expediente de sanción tendrá que regresar al ayuntamiento para que como en el caso de Iovana Roca, sea quien resuelva la sanción, si hubiera responsabilidades.

En este caso, el contralor reconoció que Julio César podría impugnar la resolución alegando un sobre seguimiento del procedimiento.

No obstante y en medio de sus procesos, el perredista ha hecho varios intentos y ha recurrido a varias instancias para poder regresar como miembro del ayuntamiento, pero al momento no ha tenido éxito. García Sánchez fue uno de los que presentó su carta intención de reelección ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.