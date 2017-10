Acoso sexual es delito, pero PDHEG solo recomienda “procedimientos administrativos” a funcionarios de SSG

León, Gto. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) emitió cinco recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado(SSPE), por el acoso sexual cometido por el director del Sistema Penitenciario del Estado, Víctor Hugo Resendes Macías hacia una doctora del Centro de Reinserción Social de León; sin embargo, exonera explìcitamente al titular de la dependencia, Álvar Cabeza de Vaca, jefe directo del responsable de la falta.

Aunque la Pdheg sí acreditó el acoso contra la víctima, dentro de las recomendaciones se agregó un apartado de “acuerdos de no recomendación” en donde se deja fuera de toda responsabilidad al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, quien es jefe directo de Víctor Hugo Resendes Macías.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha dado una postura al respecto, no sólo sobre si aceptó o no dichas recomendaciones, sino también sobre si podría proceder legalmente o administrativamente contra los implicados.

El Periódico Correo dio cuenta de que en el expediente 268/216-A, la Pdheg inició con la investigación que certifica que la denunciante fue víctima de acoso sexual y laboral, además de violentar su libertad personal.

Se acredita el acoso sexual

Esto considerando que además del acoso sexual, la víctima fue presionada por Víctor Hugo Resendes Macías y por los directores de los Ceresos de León y Acámbaro, para que ella renunciara junto a su pareja, que se desempeñaba como jefe de custodios.

El acoso contra la víctima inició en enero de 2015, cuando ella inició su labor en el Cereso de León y el doctor Víctor Hugo Resendes Macías, al momento de felicitarla, la tocó de manera inapropiada.

“El licenciado Víctor me dijo que lo disculpara, que a él le gustaba mucho el cuerpo de las mujeres y que había sido un impulso, respondiéndole yo que eso a mí no me incumbía pero que a mí me respetara porque yo no trabajaba de esa manera”, narró la víctima a la Pdheg.

Otro incidente se registró en diciembre de ese mismo año, cuando a la doctora se le pidió que se presentara en el Cereso, fuera de su horario laboral para luego entrevistarse con Víctor Hugo Resendes Macías y hacerle una revisión en los genitales, pero sin consultarla previamente ni permitirle tomar las medidas higiénicas que requiere una consulta médica.

“Me hizo acudir al CeReSo para revisarlo, habiendo médico que estaba de turno, además que ni siquiera se me avisó que el motivo de la visita del director sería para una revisión médica pues yo no iba preparada, sumado al hecho que incluso hay doctores del sexo masculino en los CeReSos del estado y así como a mí me eligió para que acudiera a revisarlo sin estar de turno”, explicó la víctima.

En su defensa, Resendes Macías explicó que dentro de su agenda se encontraba una visita al Cereso de León y que por tal razón aprovechó para solicitar la consulta médica.

Tras las investigaciones correspondientes, la Pdheg confirmó que Víctor Hugo Resendes Macías sí citó a su víctima en privado, y se confirmó que la doctora presenta indicadores o síntomas de acoso sexual.

También sufre acoso laboral

En la denuncia, la víctima también señala que el director del Cereso de León, Arturo Castañeda Tovar la presionó mediante varios métodos para que ella accediera a renunciar.

Presuntamente, la víctima había incurrido en robo de medicamentos y consultas sexuales inapropiadas durante horarios laborales, sin que esto fuera demostrado por Castañeda Tovar.

“El Director me dijo que si no firmaba por las buenas lo harían de otra manera y yo le cuestioné que si entonces sería por las malas y no respondió nada solo dijo al subdirector técnico ‘entonces para aplicarnos’, respondiendo el subdirector técnico ‘sí,entonces nos aplicamos'”, señaló.

Las recomendaciones

Tras confirmarse el acoso sexual, laboral y la violación de la libertad de la víctima, se emitieron cinco recomendaciones indicándole al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, que inicie los procedimientos correspondientes contra Víctor Hugo Resendes Macías.

PRIMERA. Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emite Recomendación al Secretario de Seguridad Pública del Estado, maestro Alvar Cabeza de Vaca Appendini, para que se inicie procedimiento administrativo en contra del otrora Director General del Sistema Penitenciario del Estado, doctor Víctor Hugo Resendes Macías, respecto de la Violación del derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la modalidad de Acoso Sexual, de la cual se doliera XXXXX; lo anterior tomando como base los argumentos expuestos en apartado I del caso concreto de la presente resolución. SEGUNDA. Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emite Recomendación al Secretario de Seguridad Pública del Estado, maestro Alvar Cabeza de Vaca Appendini, para el efecto que provea lo necesario para que se brinde atención psicológica por el tiempo que sea necesario a XXXXX, previa su autorización expresa. Asimismo, tal atención precisa coherencia y calidad en la prestación de servicios; por ende, deben ofrecerlos personas con experiencia en violencia sexual para evitar posibles daños adicionales y una victimización secundaria. TERCERA. Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emite Recomendación al Secretario de Seguridad Pública del Estado, maestro Alvar Cabeza de Vaca Appendini, para que se inicie procedimiento administrativo en contra del otrora Director General del Sistema Penitenciario del Estado, doctor Víctor Resendes Macías, respecto del Acoso laboral (mobbing), del cual se doliera XXXXX; lo anterior tomando como base los argumentos expuestos en apartado II, inciso b), del caso concreto de la presente resolución. CUARTA. Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emite Recomendación al Secretario de Seguridad Pública del Estado, maestro Alvar Cabeza de Vaca Appendini, para que se inicie procedimiento administrativo en contra del otrora Director General del Sistema Penitenciario del Estado, doctor Víctor Hugo Resendes Macías, del licenciado Arturo Castañeda Tovar, otrora Director del Centro Estatal de Reinserción Social de León, Guanajuato, así como del licenciado Martín Abraham Hernández Rivera, Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, respecto del Acoso laboral (mobbing) de que se dolió XXXXX, lo anterior tomando como base los argumentos expuestos en el apartado II, inciso d) del caso concreto de la presente resolución QUINTA. Esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emite Recomendación al Secretario de Seguridad Pública del Estado, maestro Alvar Cabeza de Vaca Appendini, para que gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de dar inicio al procedimiento administrativo en contra del Subdirector Administrativo del Centro Estatal de Reinserción Social de León, Guanajuato, licenciado Sesáreo Daniel Rodríguez Morales, respecto de la Violación del derecho a la libertad personal, de que se dolió XXXXX; lo anterior tomando como base los argumentos expuestos en el apartado III del caso concreto de la presente resolución.

Cero impunidad, asegura Márquez

Cuestionado al respecto, el gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que hay cero impunidad al acoso sexual hacia las mujeres por parte de servidores públicos, y que su gobierno ha acatado todas las recomendaciones que ha hecho la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg).

El mandatario estatal dijo que hay una total apertura para que se investigue sobre las cinco recomendaciones que emitió la procuraduría de derechos humanos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el acoso sexual cometido por el director del Sistema Penitenciario del Estado, Víctor Hugo Resendes Macías hacia una doctora del Centro de Reinserción Social de León.