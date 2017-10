Por cuarta ocasión, integrantes del Movimento Ahora son víctimas de la delincuencia en León

León, Gto. Por cuarta ocasión, integrantes de la plataforma Ahora fueron víctimas de la delincuencia. Durante este fin de semana, las puertas de sus instalaciones en el municipio de León fueron forzadas para tratar de abrirlas.

Integrantes de Ahora convocaron a una rueda de prensa a las 10 de la mañana de este lunes, en sus instalaciones de la calle Díaz Mirón. Sin embargo, al intentar abrir la puerta, se percataron de que esta había intentado ser forzada.

“Hoy estamos dando la rueda de prensa en la banqueta porque no podemos entrar a la oficina porque al parecer en la noche intentaron entrar y la cerradura está forzada (…) eso sería el cuarto ataque que sufrimos en Ahora en Guanajuato”, denunció Andrés Treviño Luna, representante de esta plataforma en el estado.

Treviño Luna dijo que no descarta que este intento de robo se deba a un ataque de carácter político, considerando que la plataforma posee documentos que son vitales para lograr conseguir el registro de las candidaturas independientes en Guanajuato.

“La lectura nos da para pensar que esto es un ataque político pero yo de entrada no me gustaría asumirlo, pero los elementos están dados para que esto suceda, pero sabemos que no es una situación exclusiva de nosotros porque estamos haciendo política sino que es una situación de todo el estado y que tiene que ser el centro de la discusión en el 2018”, agregó.