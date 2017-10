Por falta de respuesta ante inseguridad, acusa Ricardo Ortiz al gobierno federal de favoritismo a municipios gobernados por el PRI

Irapuato, Gto. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez acusó qué hay favoritismo de la federación al enviar tropas a estados o municipios priistas y denunció que el tema de la inseguridad podría estarse politizado, para ganar adeptos. Por ello exhortó a que los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad.

Seguramente que esto va ser una reiterada forma de tratar de ganar adeptos a través del tema de la inseguridad, y no se trata de que la inseguridad solo esté en gobiernos panistas, está en todo el país, pero lo que sí se ve es que hay predilección por enviar tropas, respaldo a los gobiernos priistas cómo está blindado el Estado de México por ejemplo”.

Sin embargo dijo que no quieran aventurar que el gobierno Federal a cargo hoy de los priistas es para que los panistas queden mal ante los ciudadano, “no quiero aventurar cosas pero la gente espero que tenga al conciencia clara, de un gran trabajo entre los tres niveles de gobierno”.

Aunque explicó qué tanto gobierno del estado a cargo de Miguel Marquez y los municipios también deben de mejorar el trabajo de seguridad.

“No estoy solamente volteando la mirada hacia la federación, que también el estado asuma su responsabilidad y que el municipio también la asuma […] se están dando mesas de coordinación sin embargo creo que todavía no llegamos a un punto precisamente por la falta de colaboración de la federación, es imposible solamente coordinarse”.

Así exhortó al gobernador Miguel Márquez Márquez para que se sume al clamor ciudadano, pues ellos entiende perfectamente la situación que se vive en el Estado.

“La gente no es tonta la gente sabe que es lo que está pasando y no vemos claro. Yo le pediría al gobernador aunque lo ha venido haciendo a través de la Conago sus propios esfuerzos, ahorita dado el incremento tan violento ya no es solamente enfrentamiento, es como se está poniendo su situación, el estado no merece eso”.

En el caso de Irapuato ante la creciente violencia entre los grupos delincuenciales que han asesinado, ejecutado y atacado en lugares públicos y privados dejando un saldo de 7 muertos solo en un fin de semana, aseguró que el Municipio no se ha visto rebasado en número, pues los ataques no han sido contra la policía.

“Es entre ellos, el problema es que hay daños colaterales de gente inocente que no ha sido mucho es la guerra entre ellos pero finalmente son delitos de alto impacto que a la sociedad la tienen nerviosa, nosotros no podemos aceptar ni entender aunque sean delincuentes los que mueran, cada vida que se pierde…diferentes alcaldes León, Celaya, Salamanca todos coincidimos que es un tema donde debería de estar preocupada la presidencia de la República”.