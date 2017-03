Por inseguridad, comienza el control de acceso en colonias de León

León, Gto. Debido a la inseguridad y delincuencia que aqueja a diferentes puntos de la ciudad, vecinos de diferentes colonias de han cercado sus zonas para evitar el paso a los delincuentes que rondan por sus casas.

El pasado 13 de febrero, el presidente Héctor López Santillana manifestó que firmará convenios como política temporal con algunas colonias de la ciudad para restringir el paso vehicular y peatonal, esto como medida de seguridad “hasta que se retome el control de León”.

El alcalde aseguró que, hasta el momento, la dependencia habría recibido 60 solicitudes de manera formal para restringir el paso. En algunos casos, ya se habían colocado mallas ciclónicas, troncos y barriles con cemento para obstaculizar el paso de personas ajenas a la zona.

Además, indicó que la medida será aprobada por la administración, siempre y cuando no estén en contra de ella vecinos del lugar.

La presidenta de colonos de Real Providencia, María Elena Zapata, manifestó que la inseguridad que ha aquejado a la zona ha ido en aumento desde hace aproximadamente dos años atrás, cuando asesinaron a uno de los vecinos que tenía un negocio.

Aseveró que los asaltos se han vuelto más violentos, pues asegura que los atacantes amagan a sus víctimas con armas de fuego, navajas y distintos objetos con los que han hasta quitado la vida.

“Ya no sabemos qué hacer, pues desde hace tiempo hemos trabajado con Policía municipal, pero esto no ha sido suficiente, nos encontramos rodeados de varias colonias conflictivas, y pues es difícil mantener la seguridad, tenemos grupos de whatsapp, silbatos pero eso no detiene a los delincuentes”, asentó Elena Zapata.