Por una queja, SIAP suspende apoyo a la cooperativa de pepenadores en León

León, Gto. La queja de un trabajador, fue suficiente para que Roberto Centeno Valadez, director del Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP), determinara retirar el apoyo de dos unidades para el servicio de la Sociedad Cooperativa de los Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente (TSMA), quienes se dedican a la separación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

Esta mañana, Rafael Martínez, quien se ostentó como Secretario Administrativo de la cooperativa, acudió acompañado de otras 10 personas, para pedir audiencia con el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, el Director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra y el Director del SIAP, Roberto Centeno Valadez.

Ante los tres funcionarios, el quejoso afirmó que el líder de la sociedad, Roboan Rodríguez, los había defraudado con la solicitud de una cuota aproximada de 250 pesos. Con este alegato provocó que la administración municipal suspendiera el apoyo entregado para su trabajo cotidiano.

Acusaron que se les exigen de manera general la cooperación, sin que esto se refleje de manera igualitaria para todos los trabajadores que participan en la cooperativa.

Al terminar la reunión privada la reacción fue inmediata. Roberto Centeno confirmó que dejarían pendiente el convenio que se firmaría con la cooperativa y el servicio de las dos unidades, hasta que no se resolviera “el conflicto interno”, pues argumentó que no “pueden intervenir en la autonomía de la cooperativa”.

Roboan Rodríguez, presidente de TSMA, se apersonó en la Presidencia Municipal al enterarse de las decisiones que tomaría la dirección del SIAP tras las inconformidades expresadas por Rafael Martínez, a quien identificó como exintegrante de la cooperativa pero sin razones verídicas para acusar irregularidades al interior de la misma.

Indicó que el grupo que presenta ahora sus quejas, constó de tres a cuatro personas que trabajaban juntas, de los que recolectaban de residuos se les pesaba y eso era lo que se les pagaba. Sobre eso ellos daban sus aportaciones para los costos comunes.

“Si una persona no faltaba de lunes a sábado, porque esa libertad hay de que faltaba uno o dos días luego no le tocaba igual. Claro que no toca igual sino trabajas igual que otras personas”, puntualizó.