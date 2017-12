Precandidato presidencial del PRI

El 12 de septiembre de 2016, en este espacio he escrito, pueden consultar y verificar, argumenté: “Nuevamente el PRI es traicionado. El problema que tiene el PRI, no es con el presidencialismo ni con la imagen presidencial como institución, es de quien ocupa ese lugar, porque no está a la altura de las circunstancias y está arrastrando a la institución presidencial hacia su destrucción, esto provocará la autodestrucción del PRI como institución, por ello, está siendo traicionado”.

“1.- El 5 de julio de 2016 perdió el PRI las elecciones en entidades tradicionales: Veracruz, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo, además, Puebla, Chihuahua y Aguascalientes”.

“2.- La elección del candidato presidencial del PRI para competir en el 2018 será elegido por el actual Jefe del Poder Ejecutivo, y la decisión recaerá en algún miembro del gabinete, en éste caso José Antonio Meade (representa al PAN). Es el pacto del Jefe del Poder Ejecutivo con el PAN”. “El Yunque está en movimiento en México para apoyar al candidato del PAN, si no es José Antonio Meade”. El Yunque ya está tranquilo.

“10.- En el interior del PRI existen panistas que están contribuyendo para exterminar al PRI como institución con beneplácito del Jefe del Poder Ejecutivo, es más fácil entregarle al país al gobierno norteamericano sin los priistas unidos”.

Igualmente, el 14 de agosto de 2017, escribí en este espacio: “2.- La elección del candidato presidencial del PRI para competir en el 2018 será elegido por el actual Jefe del Poder Ejecutivo, y la decisión recaerá en algún miembro del gabinete, en éste caso José Antonio Meade (representa al PAN). Es el pacto del Jefe del Poder Ejecutivo con el PAN, está jugando en dos bandos, utilizando como estrategia de juego el Dilema del Prisionero”.

“7.- En 1996, ante el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León perdió legitimidad y fue un presidente débil, por lo que necesitaba al ejército mexicano en las calles y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está al servicio del Poder Ejecutivo, permitió la intervención del ejército en tareas de seguridad pública”.

“8.- La mayor presencia militar se dio en la administración pública federal del sexenio de Vicente Fox Quesada, 2000-2006, en aquel tiempo el titular de la PGR fue el general Rafael Macedo de la Concha quien todavía tiene cierta influencia en este sexenio 2012-2018; en el caso de Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, utilizó a los militares para fortalecer su gobierno ante el fraude electoral promovido por Vicente Fox Quesada para robarle la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, por ello, desplegó operativos militares en diferentes regiones del país, por una supuesta lucha contra el narcotráfico solo fue un pretexto, fue una especie de golpe de Estado en México, porque la legitimidad y legalidad electoral todavía está cuestionada. De aquí los miles de desaparecidos”. A este grupo político pertenece el precandidato presidencial del PRI.

“10.- El autoritarismo y la militarización del país es porque no existe una izquierda política de contrapeso, por ello, el PAN y el PRD tejen alianzas. Muchos priistas se van al PAN y al PRD como candidatos a puestos de elección popular en cada proceso electoral”.

Una prueba es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017, para garantizar el triunfo electoral de José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial del PRI. Como señala, esta frase histórica: “No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura” George Orwell.

También, el 6 de octubre 2017, escribí: “1) El Jefe del Poder Ejecutivo está operando a favor del PAN. Trabaja para que los panistas gobiernen de 2018 a 2024”.

Y, el 14 de noviembre de 2016, señalé: “La Casa presidencial ocupada por facinerosos. Escuchándose discursos de odio airado e intolerancia, de envidia e indiferencia ante el sufrimiento de un pueblo que sueña con recuperar su grandeza arrebatada por un grupo de delincuentes, charlatanes, corruptos y enfermos que transmiten miedo, excluyen y eliminan; están arrebatando la gloria a México, al reciclarse constantemente en el Instituto Nacional Electoral. El pueblo mexicano no quiere ser una estrella más de Estados Unidos, existe malestar en las fuerzas armadas y con justa razón, porque el Ejército Mexicano es parte del pueblo, está desgastado y desfigurado por proteger a este grupo facineroso que ocupa la casa presidencial”.

Conocedor de estos asuntos políticos, el jurista y orador romano Marco Tulio Cicerón (106 a.C. –asesinado el 7 de diciembre de 43 a.C.), advierte: “Todos los que se concilian la estimación de los hombres por medio de festines, banquetes y gastos, abiertamente demuestran que les falta el verdadero honor que nace de la virtud y la dignidad” (De la República.)

De aquí que siga vigente la tesis de Richard Lansing, secretario de Estado de Woodrow Wilson que en 1924 dijo: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo; debemos abrir a los jóvenes ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos… Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que los EUA gasten un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”.

Este es el precandidato presidencial del PRI, es un acertijo: José Antonio Meade Kuribreña es un panista precandidato del PRI; los panistas están en el PRI, el PAN de Ricardo Anaya Cortés solo es un cascarón que busca alianzas con el PRD. Un PRD empanizado y un PRI empanizado, forman parte de la realidad política de México, entre ellas, la corrupción.

*​Octavio Aristeo López es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

