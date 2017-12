Los prefijos son combinaciones de letras que se añaden al inicio de un vocablo para modificar su sentido. En la nueva Ortografía de la lengua española publicada en 2010 por las academias de la Lengua, OLE-2010, se establecen nuevas normas para su escritura. Una parte debido a que en anteriores normas no se contemplaban algunos casos –como la prefijación con números o con nombres propios–; otra, debido a que de todos los prefijos, solo uno se escribía separado del vocablo al que afecta y ello hacía suponer que otros podían estar en la misma condición.

El único prefijo que se admitía separado de la palabra era ‘ex‒’, siempre que tuviera el significado de ‘ya no lo es’: ex marido, ex presidente.

El otro prefijo ‘ex‒’ tiene el sentido de ‘fuera de’ y jamás debía separarse de la raíz: excomunión, excarcelar. Por ello, contienen error los letreros de carretera que enuncian «Baje la velocidad, zona sub-urbana» o documentos públicos donde se enuncia ‘sub-Procuraduría’ o ‘sub*jefe’. Cualquier prefijo debe ir junto a la palabra que afecta, pero jamás unido por guion o asterisco.

Ahora, las normas de la OLE 2010 abundan en otros aspectos y modifican la prefijación tradicional.

Por principio, ningún prefijo debe ir separado de la palabra a la que afecta, con las excepciones más adelante señaladas. Por tanto, deja de escribirse ex marido, para enunciarse exmarido; ex presidente, cambia a expresidente. Con ello, se da congruencia y trato idéntico a cualquier otro prefijo (nunca se escribió *in creíble o *im-posible).

La norma de 2010 ahora contemplan otras necesidades de prefijado que no estaban consideradas en obras académicas anteriores. Cuando sean varios prefijos los que afectan a una sola palabra, deberán escribirse unidos y de corrido a esa voz: «Está supersuperbuena la sopa» o «Está superultrarrequetesabrosa».

Ahora, si lo que afecta es un concepto formado por varias palabras, entonces cualquier prefijo debe ir separado: «El vice primer ministro de…» o «Yo soy pro derechos humanos». Lo mismo sucede si aplicamos varios prefijos a esos mismos conceptos integrados por diferentes vocablos: «El ex vice primer ministro de…»; incluso si se duplica para imprimir énfasis: «Soy anti anti pena de muerte».

La norma de 2010 incorpora el uso del guion cuando la palabra que afecta el prefijo es un número: «La selección mexicana sub-20 ganó el campeonato…», «Estamos escuchando Los Super-40 de Radio…». Lo mismo sucede cuando la siguiente palabra debe iniciar con mayúscula:

«También hubo muchos alemanes anti-Hitler durante la Segunda Guerra Mundial», «Los blancos pro-Mandela jugaron un papel importante en la caída del apartheid». Y de idéntica forma se aplica con siglas: «La fundación pro-UNAM ha convocado a exalumnos a…»

Las otras normas se mantienen por los prefijos. Por ejemplo, la acentuación gráfica no sufre variación: la palabra ‘uso’ no lleva tilde (o acento gráfico); pero si se enuncia con prefijo sobre- (sobreúso) debe presentarlo para disolver el diptongo. Lo mismo sucede si por el prefijo obliga a duplicar una consonante: robo con el prefijo anti-, se enuncia ‘antirrobo’.