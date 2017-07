Presenta la priista Irma Leticia iniciativa para combatir la trata de personas en Guanajuato

Guanajuato, Gto. La Diputada Irma Leticia González Sánchez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presentó una iniciativa para fortalecer la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Guanajuato.y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La Legisladora explicó que esta propuesta pretende establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas en los tres niveles de gobierno; establecer los tipos penales en materia de trata y sus sanciones; determinar los procedimientos penales y la distribución de competencias.

Así como crear formas de coordinación y asistencia a las víctimas; mecanismos para proteger los derechos de las personas cuando sean amenazados o lesionados por éstos delitos, y señalar la reparación del daño atendiendo la proporcionalidad del perjuicio.

González Sánchez, dijo que con esto se brindarán los mecanismos y facultades necesarias para cubrir aquellos rubros que no se tienen contemplados actualmente.

“La trata de personas implica el comercio ilegal de personas con la finalidad de ser explotadas en diversas formas, constituyendo indignantes y graves violaciones a los derechos humanos, degradando la dignidad, la salud física y mental, provocando agravios irreparables a las víctimas, que mayormente se trata de niñas y niños con fines de mendicidad forzosa y pornografía infantil, así como a mujeres explotadas sexualmente”, asintió.

Puntualizó que con esta adición de un párrafo segundo al artículo 1, las fracciones IV, V, VII, IX, X, XI y XII al artículo 5, artículos 23 Bis, 23 Ter y 23 Quárter, artículo 27 Bis, artículo 33 Bis, artículo 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, recorriendo de forma subsecuente las siguientes fracciones y artículos a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato.

Esto implicará ampliar las facultades y obligaciones de las autoridades competentes, prevendrá, investigará, perseguirá, combatirá, atenderá y erradicará la trata de personas, además de brindar protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de este delito.

Así mismo aclaró que no se necesitará presupuesto para su implementación pues no pretende nueva infraestructura y no requiere de la creación de nuevas plazas.

“Una vez aprobada esta iniciativa de ley, permitirá consolidar al Estado de Guanajuato como una entidad de vanguardia en cuanto a la prevención, investigación, persecución, combate, atención y erradicación de la trata de personas, así como brindar protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de este delito, traduciéndose en mayor certeza jurídica en el combate a la trata de personas en la entidad”.