Presidente del PAN en San Luis de la Paz, exhibe a deudores de cuotas de partido

San Luis de la Paz, Gto. Rubén Urías Presidente del comité directivo municipal del PAN, informó que se han iniciado los procedimientos correspondientes en contra de los funcionarios públicos que no han cumplido con sus pagos de sus cuotas por lo que se encuentran en la lista de deudores.

En esta lista destaca el Presidente Municipal Guillermo Rodríguez Contreras con un adeudo aproximado a los 150 mil pesos.

Los regidores de Araceli Espínola Camacho y José Adán Salazar García cuentan con un adeudo de más de 65 mil pesos cada uno, pues en el período que tienen como regidores no han emitido un solo pago.

También en este listado se encuentra la Síndico Municipal Laura Luz Calzada, funcionaria de la que se desconoce la cantidad que debe.

Rubén Urías mencionó que se han enviado por lo menos 4 oficios a dichos funcionarios para que pasen a pagar, sin embargo, han hecho caso omiso a estos recordatorios, permaneciendo hasta el día de hoy en la lista de deudores.

Pues cabe mencionar que todo aquel funcionario público que tiene cargo de elección popular debe cumplir una cuota correspondiente.

En cuanto al procedimiento que se está ejecutando, para todo funcionario público, se están revisando también que vivan principios y valores del Partido.

Por lo que se busca según Rubén Urías que el Partido Acción Nacional existan las personas correctas que estén trabajando por la propia institución “No vamos a permitir que haya corrupción y todo fluya de manera legal, por lo que se sancionará a todo funcionario que este esté incurriendo en cualquier situación”, recalcó

Lo anterior se decidió desde el lunes pasado en una sesión que realizó el comité directivo de Acción Nacional municipal donde se abordó el tema de manera general de supervisar a los funcionarios públicos que no estén cumpliendo con los estatutos correspondientes.

Por lo que se están generando los expedientes correspondientes para después mandarlos al comité directivo estatal para que también hagan lo propio y este trámite se valla hasta el Comité Nacional que finalmente dictaminará la sanción aplicar a estos funcionarios incumplidos.

Sanción que puede ser la expulsión del PAN, por lo que se presume que esta acción se aplicará para estos funcionarios que no han cumplido con sus cuotas.

Por lo que para el próximo miércoles 6 de septiembre se determina la resolución y se notificará quien será expulsado.

Al cuestionarle a Rubén Urías sobre si sabe las razones por las cuales estos funcionarios no han realizado el pago de sus cuotas dijo desconocer esta situación “Pues, ellos saben desde un principio que fueron electos y emanados por Acción Nacional tienen el compromiso de hacer sus aportaciones que corresponden al Partido”

Finalizó diciendo que, si no cubren con el pago correspondiente que debe todo aquel funcionario público, no es posible que aspiren a una reelección o s un cargo de elección popular para las próximas elecciones del 2018, por lo tanto, el Partido no los estaría postulando para ocupar un cargo público de elección popular.