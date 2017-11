Presume sensibilidad social, pero López Santillana hace del agua potable de León la más cara del país

*Investigación de Alejandro Gasca

León, Gto. Entre líneas de un discurso populista acerca de “sensibilidad social”, el aumento aprobado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) y el Ayuntamiento para enero de 2018 colocan a León como la ciudad con el servicio de agua más caro del país.

En medio de la discusión sobre los aumentos al impuesto predial y el cobro del derecho de alumbrado público, DAP, pasó desapercibido para todos que el retiro del aumento indexado a la tarifa de agua impactará desde enero, como nunca antes.

El Consejo Coordinador Empresarial advierte que este hecho podría traer consecuencias inflacionarias mientras que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, recomendó a Sapal mejorar sus campañas locales para aumentar la credibilidad social sobre la calidad de su servicio.

Al mismo tiempo, uno de los representantes del Ayuntamiento en el Consejo de Sapal reconoció que no estaba consciente del impacto de esta decisión mientras líderes sociales advierten impugnaciones legales y un posible estallido de violencia.

Bajan el porcentaje de aumento pero quitan la indexación

Durante la pasada sesión de Ayuntamiento el alcalde de León, Héctor López Santillana, pidió que ningún aumento a impuestos o servicios excediera el cinco por ciento recomendado por el Congreso del Estado, “sobre todo aquellas colonias donde viven las familias más vulnerables”, y que en la Ley de Ingresos “vayan apegados nuestros criterios de austeridad y sobre todo de racionalidad para no transferir costo a las familias leonesas”. Especificó incluso que “ningún servicio, incluyendo los del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado”.

Los expertos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Sapal, bajaron entonces la propuesta de aumento del seis por ciento indexado al cinco por ciento pero sin indexación; esquivaron técnicamente los discursos sensibles y el resultado fue contrario a lo solicitado por el alcalde sobre no transferir el costo a las familias: comenzando el año, todos los leoneses, incluyendo los más pobres, serán impactados con un aumento en agua potable mayor al de los últimos años.

La disminución del porcentaje del seis al cinco, con el retiro de la indexación, provocará que los ciudadanos paguen más. Es decir, si un recibo es de 400 pesos, con el aumento indexado en enero el usuario pagaría 401 pesos con 60 centavos; con la decisión tomada, pagará 420.

“Yo creo que el alcalde de alguna manera sí tuvo, debo decirlo, la sensibilidad social. Nosotros nos fuimos más por lo técnico, y creo que ahí tuvimos esa pequeña fallita”, habría dicho el síndico Luis Ernesto Ayala sobre los aumentos al predial mientras el tema del agua se le escurría por ahí.

León tiene el agua potable más cara del país: IMTA

Una gráfica del Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, muestra la curva histórica de León. El costo por 20 metros cúbicos, que es el promedio de consumo para una familia tipo de cuatro integrantes, ha pasado en una década de menos de 100 a 486 pesos. El aumento ha sido de más del 340 por ciento, mientras que la inflación en el mismo periodo es apenas del 57 por ciento según datos del INEGI.

Comparada con otras ciudades medias, con una población similar, León despunta como la ciudad con la tarifa más cara desde antes del aumento aprobado. Con él, se apuntala en la posición, superando por más de 100 pesos mensuales por toma a Tijuana, su más cercano competidor.

Atendiendo que el precio del agua debería matizarse con temas como la calidad del servicio, en un comparativo con Tijuana y Mexicali que, a sugerencia del IMTA son sistemas con alta calidad, León sigue en pleno despegue y con una posición más dramática.

En el 2016 el IMTA desarrolló el Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable (SITAP) como una herramienta de consulta y análisis de la información tarifaria del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 56 ciudades de México.

La Maestra Flor Cruz Gutiérrez, subcoordinadora de Planeación, Economía y Finanzas del Agua del IMTA, confirmó en entrevista que León es una ciudad muy cara. Y que aunque su tarifa incluye los servicios de alcantarillado y saneamiento mientras en otras ciudades no, es la más alta de todas.

Cruz Rodríguez explica que, aunque los sistemas operadores, especialmente los que tienen mejores estándares, se quejan de que hay muchos criterios e indicadores diferentes en cada ciudad, que hace difícil estas comparaciones a secas, el Sistema de Información de Tarifas tiene un sentido de transparencia, “lo que intentamos es que los ciudadanos tengan información y sea un tema transparente”.

Recomendó que, en términos económicos, si el precio del agua en León resulta alto por los costos que implica llevarla a los hogares, pero tiene por ejemplo la ventaja de que su potabilidad es del 99.9 por ciento, entonces el organismo debería invertir en campañas para que la gente tome el agua de la llave y confíe en que es potable.

Podría tener consecuencias inflacionarias: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, declaró en entrevista que la indexación mensual de la tarifa permitía que el golpe económico fuera prácticamente imperceptible y que ante la decisión de eliminarla el impacto “será muy fuerte” y que tendrá consecuencias inflacionarias.

Lamentó que con los temas de predial y DAP el tema del agua se dejara de lado porque tanto los ciudadanos como las empresas resentirán los ajustes de sueldo, de insumos, combustibles, “y ahora el impacto en el incremento en la tarifa del agua hace que los flujos se comprometan mucho más”.

“Me parece que no se ha explicado bien el impacto y no se ha analizado con la debida profundidad… es muy triste que estemos en ese lugar… no sólo vamos a ser la más cara sino que la escasez será alarmante, la demanda será más y el precio se irá incrementando”.

Advirtió que el CCE presionará a las autoridades para que el conflicto de la presa El Zapotillo se resuelva, dejar de “estar cabildeando, a ver si hay voluntad de resolver el problema”.

“No estaba conciente del impacto”: Manrique

El regidor panista y consejero de Sapal como representante del Ayuntamiento, José Luis Manrique, reconoció en entrevista que “no estaba conciente del impacto a los ciudadanos en enero” al retirar la indexación de la propuesta de aumento a la tarifa.

Aseguró que los expertos técnicos del Sistema de Agua “dicen que va a haber un ajuste a la baja para el organismo. Ellos no están considerando esta curva, sino que va a haber una disminución en los ingresos de Sapal”.

Explica que la propuesta inicial contemplaba la indexación del 5.65 por ciento, que se votó a favor pero que se perdió con los desafortunados temas del DAP y el predial. Defendió que la tarifa en León es de las más altas del país pero porque tiene mejor calidad en el servicio.

“Valdría la pena hacer un análisis más minucioso para ver el impacto ahora sí al ciudadano. Valdría revisarlo para el 2019”.

Exigen estudios de Sapal y advierten un estallido social

El activista Roberto Saucedo Pimentel, representante de la organización Ciudadanos Hartos, recordó que Sapal es una institución pública a cargo de un bien vital y no una empresa, por lo que cualquier aumento en el servicio debe ir sólo en función de sus costos. En este sentido, exigió que se haga pública la justificación técnica por la que decidieron sustituir la indexación por una tasa fija.

El abogado con máster en fiscal explicó que la indexación no es un aumento sino una actualización conforme a la inflación, pero la tasa fija generará un excedente de ingresos al organismo que debe justificarse con un estudio técnico. De no ser así advirtió que la decisión podría ser impugnada.

Detalló que el estudio debe incluso considerar el riesgo de que la inflación resulte mayor al cinco por ciento y la tasa fija impida cobrar el excedente. Con sus millones en el banco “no deben olvidar que el agua no es un negocio, es una obligación del estado y se debe prestar sin buscar el lucro”.

Además, dijo, el aumento impactará gravemente a las miles de familias que “van al día y son dos pesos que se dejan de invertir en alimento, transporte o vestido. Se olvidaron de que estas familias existen”.

Ernesto Reyes, líder de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, Clama, lamentó por su parte que el gobierno pierda la visión social de su tarea, y advirtió que con estas decisiones podrían provocar un estallido social. “Estamos advirtiendo que, si ya la violencia es muy crítica, con una sociedad que no tenga dinero para llevar alimento a sus casas esto se va a poner al rojo candente”.

Lanzó un llamado a los economistas, a los partidos, a los funcionarios, “a los que tengan decisión sobre estos aumentos, a todos los que tengan influencia, que por favor le piensen”.

Invitó a los adultos mayores que caigan en crisis por el aumento a sus servicios, que se acerquen a la organización. “Nos queda una miseria para vivir y no hay aumento a las pensiones. Sapal es uno de los sistemas con más ganancias que se maneja como empresa privada, sin visión social”.

Los argumentos de SAPAL: usted paga lo que quiere pagar

Históricamente los argumentos del Sapal sobre el precio del agua se han basado en que, a diferencia de otros municipios, León sí contempla el costo real de los gastos de administración, operación, mantenimiento, rehabilitación y sustitución de la infraestructura. Al no recibir subsidios, la tarifa debe pagarlo todo.

También que, una vez que comenzara el suministro de agua de la presa El Zapotillo, el costo de la tarifa tendría un incremento abrupto del 30 por ciento. Para evitarlo, Sapal estableció un incremento paulatino en la tarifa que, además de los actuales costos de operación, contemplara este 30 por ciento más.

En enero de 2016 el presidente del Consejo del Sapal, Pedro González García, se preguntaba en un artículo publicado en su página oficial “¿cuánto cuesta llevar agua potable a los hogares mexicanos? ¿El costo de abastecer a la población del vital líquido es igual para todos los estados y municipios?” e intentaba justificar el costo del agua en León.

Dijo que para calcular el precio debe tenerse en cuenta el costo de traslado desde la fuente hasta el usuario, la demanda total de agua, la administración o burocracia y el tratamiento. León la traslada desde cada vez más lejos, tiene una alta demanda y la trata al 100 por ciento y, aunque evita aquí hablar del costo administrativo, en Sapal trabajan mil 253 personas.

Con el mismo tono populista que impregna los discursos oficiales, González aseguraba entonces que “nuestra responsabilidad es con un altísimo número de hogares de escasos recursos, casas en colonias populares, personas de la tercera edad” y remataba diciendo que en León paga menos quien menos la utiliza y que para pagarla, de nuestro bolsillo saldrá tanto dinero como “cada uno de nosotros … queramos gastar”.