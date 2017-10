Pretende dirección de turismo retener Mundial de Motocross en León; ofrecerían nuevas sedes

*Con información de Octavio Zúñiga y Alfonsina Ávila.

León, Gto. Con miras al 2019, la dirección de Turismo Municipal presentará a los organizadores del Mundial de Motocross dos opciones nuevas para que sean sede del evento, además del Parque Metropolitano.

El parque ecológico recibió durante cuatro años el mundial de Motocross y se acondicionaron las instalaciones para tener un parque cerrado similar al que tiene el Rally y esta fue una innovación del organizador mexicano, ya que nadie más en el mundo acondiciona de esta manera.

Ahora existen dos opciones para realizar una nueva pista donde mejore la visibilidad de la competencia, ese es un punto vital para atraer también espectadores internacionales.

Buscarán que el evento se realice en el mes de marzo y no en septiembre, de acuerdo con el director operativo de Turismo, Guillermo García Martínez.

Los último dos años se realizó en los primeros días de abril, la gente de la organización solicitó que se recorriera por lo menos 15 días más para tener tiempo de hacerle promoción y atraer mayor público al evento que ya reúne a más de 30 mil personas por día.

El funcionario municipal adelantó que las propuestas para las nuevas sedes, tendrá que ser validadas por los organizadores. Hasta el momento se tienen dos lugares, uno de ellos es a la salida por la carretera a Silao.

“Ahí se ve un montículo de tepetate y está es una pista muy bonita que ellos ven muy bien, un segundo lugar, pero esto dependerá de ellos”.

Explicó que para esta edición no se realizará el Mundial de Motocross porque no se llegó a un acuerdo con la fecha, porque ellos pretendían que se realizará en el mes de septiembre.

“No es que se vaya. Nosotros si le habíamos comentado al organizador de que no se realizará en la fecha de septiembre. Ustedes recordarán que en septiembre, hace dos años atrás fue muy lluvioso y no se permitió luciera el evento como tal.

“Incluso, se señaló que se tendría un riesgo a la integridad de los pilotos. Pues directamente la organización internacional no lo permite. Ahora directamente ellos nos asignan la fecha de septiembre. Aun cuando estaba el cambio aprobado que nos había dado marzo”, declaró el director municipal.

La pista no fue el principal problema hace tres años cuando las lluvias azotaron a la ciudad de León, de hecho favoreció al evento porque se pudo ver a los pilotos manejando en dos superficies distintas.

La primera carrera la pista era fangosa y fue una carrera más técnica, mientras que en la segunda manga, con un trazado más seco las motocicletas dieron gala de toda su potencia y velocidad.

El problema fue que la gente no tuvo manera de acceder hasta la pista, debido a que los alrededores de la pista estaban completamente cubiertos de fango y los autos se atascaban, hecho que propició que los visitantes disminuyeran en comparación con su primera edición.

Explicó que entonces la propuesta del Gobierno Municipal, del Parque Metropolitano y también del organizador, era no aceptar la fecha y el negociador vería la fecha que se tenía en marzo.

“Pero, no había la posibilidad y se nos asigna la fecha que es septiembre. Y no es una buena fecha, por la cuestión climática y es un total riesgo”, señaló.

Anunció que dentro de la nueva propuesta, le ofrecerán al organizador dos lugares opcionales para realizar el evento internacional al que asisten motociclistas de Francia, España, Italia, Holanda y Argentina, además de algunos mexicanos que participan como Wild Card.

“Se renegocia la fecha porque es siempre lo que estaremos pidiendo. No tiene caso regresar a septiembre con lo que implica. Es se regresa la fecha en marzo y tendremos una nueva propuesta de lugar en donde se lleve a cabo el Motocross, debido a las adecuaciones que tiene el Parque Metropolitano”, comentó.

Al cuestionarlo sobre si la cancelación del evento tendrá afectaciones en el ramo turístico, reconoció que sí tendrá un impacto. Aunque, dijo que aún están analizando las cifras proyectadas.

En la edición de abril del presente año, el Mundial de Motocross tuvo una asistencia de 35 mil personas y registró una derrama económica de casi 50 millones de pesos.

“El tema era si recuerdan ustedes, se hacían varias competencias con el tema de motor, el tema del Motocross internacional, nacional, los regionales y otros más. Entonces, efectivamente, sí impacta, pero no quiere decir que no nos quedamos sin los demás eventos. Solamente el internacional que nos piden una cancha internacional”, explicó.

A pesar de que hay campeonatos regionales, la cantidad de visitantes entre todos no alcanza ni una cuarta parte de la que asiste al Mundial de Motocross, donde hay que señalar que también se realizan carreras de pilotos en categorías juveniles que compiten en motocicletas con cilindradas menores 85 CC y 125 CC.

Para la construcción de una nueva pista, el municipio y la organización Rallymex tendrá que llamar de nuevo al promotor Youthstream para que evalúen si el terreno es adecuado, si se puede transportar la tierra que se necesita para la construcción de la misma y sobre todo si se puede diseñar un trazado que se adapte a los estándares del campeonato mundial MXGP.