PRI no descarta alianza con PVEM en León, aunque ‘prefieren ir solos’

León, Gto. El Partido Revolucionario Institucional no descarta la posibilidad de que se consolide una coalición con el Partido Verde para la próxima elección del 2018, aunque su dirigente municipal, Denny Méndez; mencionó que ellos podrían preferir ir de manera individual.

Durante las elecciones del 2015 y 2012, el PRI y el Partido Verde hicieron coalición en el municipio de León: en la primera elección con Bárbara Botello Santibáñez, logrando ganar la elección y en un segundo periodo, con José Ángel Córdova Villalobos, quien terminó perdiendo la elección ante el panista Héctor López Santillana.

Denny Méndez, dirigente del PRI, mencionó que existe la posibilidad de que continúen con estas alianzas electorales para el siguiente periodo, considerando que estas órdenes vienen de la dirigencia nacional y lamentó que la dirigencia estatal del Partido Verde prefiera no ir por coalición.

“Esa renuencia es de parte de ellos, ahí más bien la pregunta tendría que ser para ellos porque cuando se han dado esas coaliciones se han dado buenos resultados (…) no es necesario, no. Yo creo que el PRI tiene para ganar por sí solo, no es necesario que haya coalición”, mencionó.