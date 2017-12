Priistas del Ayuntamiento de Irapuato abandonan sesión: “maquillan cifras de seguridad”, aseguran

Irapuato, Gto. La Secretaria de Seguridad Ciudadana a cargo de Samuel Ugalde García y la Procuraduría General de Justicia del estado “maquillan, esconden y omiten” las cifras reales de índice de inseguridad en Irapuato, aseguraron los priistas del Ayuntamiento de Irapuato.

Al iniciar la sesión de Ayuntamiento, previo a la aprobación del orden del día que contenía 15 puntos, el coordinador de la fracción del PRI Armando de la Cruz Uribe Valle solicitó que se suspendiera la sesión por 48 horas porque no se cumplían las especificaciones que marca el reglamento interno municipal.

Esto respecto a que en las sesiones extraordinarias deben abordarse temas emergentes, como seguridad y en esta no se incluían los informes de dicho rubro.

El Ayuntamiento hasta el mes de agosto tiene el informe de seguridad, faltando septiembre, octubre y noviembre.

Por esto último, los priistas abandonaron la sesión de Ayuntamiento.

Esto, según dijo Uribe Valle que “no es por berrinche” entregándole al Secretario del Ayuntamiento Xavier Alcántara las cifras de la Asociación Civil Pro Irapuato de enero a octubre de este año.

En ella se destacan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el reporte de los medios de comunicación donde las cifras de homicidios dolosos se desfasan, el secretariado marca 83 y los medios 103.

“Los municipios y el estado están maquillando cifras. Samuel (Ugalde García) debe de presentar un plan serio de seguridad, lo seguimos esperando desde que llegó”.

El presidente del comité municipal del PRI José Arrache Murgia, aseguró que la cifra negra es por la impunidad y la ineficiencia: “donde está en proyecto Escudo. Las inversiones en equipamiento y operación. La corrupción también es ineficiencia administrativa”.

La regidora Sharon Orozco, quien no se salió de la sesión respetando a la decisión de sus compañeros, pero es en la sala de ayuntamiento donde se debaten las ideas. Luego en la rueda de prensa exigió a la comisión de seguridad conformada por regidores de Irapuato saber las cifras reales.

Ademado Uribe Valle anunció que presentará la denuncia en la Contraloría y las demás instancias por las violaciones sistemáticas en las que ha incurrido el alcalde Ricardo Ortiz, como la designación del comisario de Japami, entre otros, y explicó que “no es correcto que nos diga el presidente de la Comisión de Seguridad porque el formato no nos gusta”.

El Secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara en ausencia del alcalde, quien no llegó por enfermedad, dijo que esos exabruptos no abonan en nada, y no se violentó nada.

La próxima sesión podría ser el viernes, y el reglamento marca que podrán ser 2 por mes todavía no se acaba el mes.

“Esos exabruptos que nada abonan, logran es crear confusión en la ciudadanía y eso sería lo reprochable. Utilizan la palestra pública y política. No le llamaría berrinche por respeto a los regidores, es probable que surjan ese tipo de acciones que no tiene sustento, no hay base que sustente la queja”, finalizó.