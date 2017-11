Profesionalización de policías es indispensable para el nuevo Sistema de Justicia Penal, opina especialista

León, Gto. Para que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio funcione es necesaria la capacitación y profesionalización de las policías y fiscalías además de dejar detrás un sistema de administración de justicia donde se podía pactar con los grupos delincuenciales para manejar las calles, así lo dijo el doctor Alberto Blinder, uno de los creadores del sistema de justicia oral en Sudamérica.

Alberto Blinder fue invitado por el Colegio de Abogados para impartir una plática de evaluación sobre el nuevo sistema de justicia utilizado en México.

El doctor dijo que se requiere que tanto policías como fiscales y aquellos que trabajen en la procuración de justicia puedan sentarse a trabajar para evitar que sean instancias burocratizadas, pero que existe una resistencia al cambio porque implica un esfuerzo extraordinario para todos ellos.

“Si no construimos un nuevo tipo de trabajo entre fiscales y policías, no (va a funcionar el nuevo sistema)… ¿ustedes creen que en un año, 500 mil personas van a cambiar la forma de trabajo? pues no, ¿y qué sigue? ¿nos conformamos con el sistema anterior? pues no, entonces tratamos de construir uno nuevo, pero acá hay que empezar a trabajar con un nuevo tipo de conocimientos porque si lo planteas en esta escala, 500 mil problemas no tienen la solución”, dijo.