Promueven uso medicinal de la marihuana en la Caravana Cannábica en León

León, Gto. Durante estos días la Caravana Cannábica llegó a la ciudad de León, y sus exponentes, activistas y organizadores, promovieron mediante talleres a los simpatizantes de la cannabis sativa, los beneficios que puede tener la planta en el uso médico en las personas que padecen enfermedades y que necesitan un tratamiento derivado de esta hierba para mejorar su salud.

El movimiento además exigió que se regule el autocultivo de la marihuana, asegurando que la planta genera millones en recursos y que la misma podría ser la única en sustituir el dinero, en el sentido de que de su materia prima se pueden hacer casas, ropa, alimentos, medicina, y hasta brindar una forma de esparcimiento o reflexión.

Fue en las instalaciones del Centro de Permacultura Plantas Pioneras, donde desde la mañana del domingo y el día lunes, se presentó la primera Caravana Cannabica, como parte de la sexta semana cultural cannábica en México, a la que asistieron representantes de las organizaciones AMECA (Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis), el Colectivo por Una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD), la Asociación de Cannabicultores de Guanajuato, así como exponentes locales de grow shop.

Leopoldo Rivera Rivera, presidente de la asociación AMECA, y editor de la revista “Cañamo”, especializada en temas sobre la marihuana, en entrevista para Zona Franca, habló sobre la violencia que la prohibición de las drogas ha provocado en todo el país, evidenciando que los objetivos para disminuir la criminalidad no se han logrado, mientras que el consumo y la oferta se han ido por los cielos.

“La prohibición de un día para otro convirtió en criminales a mucha gente pero es cierto que hay muchos criminales que se dedican a la venta y tráfico de drogas, pero si fueran legales, estas personas no tendrían interés en hacer negocio con algo que no es legal y que no significa una ganancia económica. Los narcotraficantes existen porque existe la prohibición si la prohibición no existiera no habría narcotraficantes”, opinó Leopoldo Rivera Rivera.

Dijo que la prohibición nunca ha logrado los objetivos que busca, como disminuir la criminalidad, evitar que la gente consuma drogas, y que por otra parte las autoridades se ven corrompidas por el gran poder que tienen las organizaciones criminales. ‘No ha podido bajar el consumo, ni siquiera la oferta, la prohibición no ha servido y creemos que es momento de cambiarla porque ha generado cientos de miles de muertos, el estado ha perdido territorios ya es momento de parar esa política’, dijo el activista.

Marihuana, aliada de los mexicanos

Para el colectivo el 12 de octubre desde el año 2012 ha tenido un cambio en el significado de su festejo, pues aunque oficialmente es la fecha en la que Cristóbal Colón descubrió América, el grupo de activistas ha celebrado dicha fecha con un distinto significado: festejar que el cannabis llegó a América.

“Queremos resignificar esta fecha porque de algún modo fue trágico para las culturas que había aquí pero esa tragedia fue la que decimos ‘sí, fue trágico pero también trajeron una planta que puede ayudar a México a salir adelante’… es una planta que sería muy buena aliada de los mexicanos y eso es lo que nos interesa dar a conocer”, dijo Leopoldo.

Marihuana presente

El uso de la marihuana en la ciudad ha aumentado y prueba de esto son las distintas tiendas grow shop, que ofrecen a los usuarios artículos para el cultivo y para fumar como pipas de cristal, bongs, papel arroz, blunts, y demás utensilios como moledores con navajas que sirven para desmoronar la hierba.

En la Caravana Cannábica no fue la excepción y por el encuentro se estuvieron ofreciendo estos artículos, así como pomadas, ungüento y aceite elaborado a base de cannabis, utilizado en lesiones y dolores.

Raul, quien estaba ofreciendo dichos productos durante la presentación, dijo que en el estado de Guanajuato, y en especial en la ciudad de León, hay mucho consumidor pero que no están unidos al grado de estar en colectivos y participar en marchas como las del Distrito Federal, Monterrey o Guadalajara, donde la asistencia es de miles de personas apoyando la regularización de la planta.

“Muy poca gente cultiva aquí, ahí se ve la diferencia y el avance en negocios y otras cosas, allá hay esto y aquí no, ¿por qué? porque apenas viene. Está muy lento, hace falta que la gente se una y que esté verdaderamente interesada porque aquí en León el 70 por ciento de la población fuma marihuana o la consume de alguna manera pero no se unen, no les interesa, se podría hacer una marcha grande como las de las otras ciudades, pero hace falta un poco más de acercamiento”, dijo el joven.

A fin de concienciar sobre su uso, el joven explicó que la postura de los grupos de movimientos a favor del cannabis no es la de decir que la planta es una cura. ‘Nunca lo hemos nombrado como una cura y no está demostrado que lo sea, que sea para un alivio sí, tampoco le decimos a la gente que va a erradicar su enfermedad con la marihuana, al menos hasta hoy no se ha demostrado y no creo, no llevamos avances para decir eso, solamente tranquiliza los efectos de los síntomas de las enfermedades’.