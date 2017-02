Propone Arcelia González reducir 50 por ciento el financiamiento público de partidos políticos

México, D.F. La diputada local del PRI Arcelia González González ha propuesto reducir el 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos en el estado de Guanajuato para mantener una verdadera austeridad en la difícil situación económica actual pero sobre todo, recuperar de nueva cuenta la confianza ciudadana y la legitimidad hacia la sociedad.

La legisladora presentó su iniciativa de reformas y derogación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en materia de reducción de financiamiento público ordinario a los partidos políticos, durante su participación en las mesas de diálogo “¿Se debe reducir el financiamiento de la política?” que organizó el Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJUNAM).

Durante su ponencia, Arcelia González puntualizó con cifras específicas que pese a las grandes cantidades de dinero que gastan en este rubro, la confianza ciudadana en los partidos políticos ha disminuido a niveles alarmantes, ya que el 91 por ciento de los mexicanos no confía en estos y el 83 por ciento no confía en los legisladores. Las candidaturas independientes tampoco se salvan, ya que son percibidas como corruptas por 47 por ciento de los mexicanos.

“Seguimos percibiendo que los partidos políticos nos cuestan mucho, porque nuestra decepción no es monetaria, sino de confianza. El mayor costo de nuestro sistema de partidos es el desengaño ético y político, además de que no han cumplido con uno de sus propósitos esenciales: promover la participación del pueblo en la vida democrática. Sobre el particular, hay propuestas muy válidas y razonables que rezan: Si no hay votos no hay dinero; pero creo que se sancionaría con ello a los partidos por no acreditar solo uno de sus propósitos”.

Ante esta realidad, la legisladora indicó que sumado a los recortes presupuestales así como la indignación que causa el alto costo de mantener a las instituciones políticas, hoy existen muchas voces de grupos y actores de la vida pública que proponen modificar el financiamiento de los partidos políticos.

“Mi propuesta no busca reducir el financiamiento de la política, en sí, busca reducir la multimillonaria carga del financiamiento público que hoy se obsequia a un sistema de partidos políticos en los que prácticamente el mexicano no cree. Y digo obsequio ante el nivel de nula credibilidad que los partidos gobiernan para pocos y todos pagamos para que eso sea posible”, dijo la diputada.

“No desconozco los riesgos que puede implicar una mayor liberación del financiamiento privado en la política, pero salvo pecar de ingenuidad, ¿acaso no sucede hoy fuera de la norma y fuera del alcance de toda actividad fiscalizadora de la autoridad? Si concedemos en ello, entonces lo que necesitaríamos es una mejor normatividad en la materia, pero por el momento no abundaré en ello; es decir, este no es solo un problema de miopía política, es también un problema de diseño institucional”.

Al explorar la reducción del financiamiento los principales objetivos de esta medida serían recuperar la legitimidad de la clase política, fortalecer a los partidos políticos y los ahorros presupuestales que significarían en un momento económico complicado para el país.

“En sociedades en desarrollo, con niveles de pobreza, crisis o incertidumbre económica no se puede esperar que los ciudadanos contribuyan mucho al sostenimiento de los partidos políticos”, sobre todo si estos se encuentran en el desprestigio pues “el financiamiento público se percibe trastocado en sus fines o desvirtuado en sus propósitos”.

Por ello, “(con el financiamiento público) se incrementa la distancia entre las élites políticas y los ciudadanos o electores, y aumentando el rechazo por contribuir a financiar por medio de las arcas públicas a partidos políticos y candidatos por los que incluso nunca votarían, máxime si se estima que con dichos recursos se priva de recursos, por ejemplo, a escuelas y hospitales”; concluyó la diputada irapuatense Arcelia González González.