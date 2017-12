Propósitos de mamá (y papá)

Cada fin de año, me viene esa necesidad de reflexión, de mirar brevemente hacia atrás y ver qué tanto y cómo he ocupado esos 365 días a punto de agotarse. A veces, como mamás y papás, nos planteamos propósitos para favorecer el desarrollo de nuestros hijos o ciertas metas económicas, sin embargo, en ocasiones perdemos de vista que para que esas metas se cumplan, necesitamos empezar por cuidarnos más como personas. Aquí algunas de mis sugerencias. Me encantaría conocer cuáles son las tuyas.

Tratarme de manera más amorosa. En tanto seamos más amorosas con nosotras mismas, también podremos ser más empáticas, tolerantes y serviciales con los demás. Lise Bourbeau, fundadora de la escuela Escucha tu Cuerpo, sostiene que en la manera que nos amamos a nosotros mismos, tiene la misma relación con la capacidad de amar a otros y también, de recibir el amor de los demás. Le ha llamado el Triángulo de la Vida.

Mantener la salud. Este propósito va “junto con pegado” con el anterior. La atención amorosa a nuestra persona, requiere seguir cuidando nuestra alimentación, hacer los chequeos de control necesarios, dar el descanso cuando el cuerpo lo pida. He descubierto que las breves siestas son toda una inversión para la armonía familiar (¡jajaa!).

Procurar la espiritualidad. Darte espacios de meditación y oración. Ser conscientes de nuestra respiración. Escribir de vez en cuando nuestras ideas, nuestros logros, alguna anécdota memorable de nuestros hijos. Esto abona el alma y la pone en condiciones para comulgar con los otros desde la paz… especialmente importante cuando esos otros, son nuestros hijos.

Cuida tus afectos. Tener citas especiales con nuestras parejas es imprescindible para alivianar el cúmulo de responsabilidades hacia la familia – (creo que es el punto que más debo fortalecer este año que se avecina, ¿a ti qué tal te va con ello?). Pasar tiempo con cada uno de los hijos, créeme, cuando tienen el privilegio de tener TODA tu atención, sienten apapacho en el corazón. Abrazar y atender a la familia, no basta hacer cosas por ellos.Necesitan saberlo con las palabras y sentirlo en el contacto. Reuniones con las amigas da paz mental y nos permite vaciar el costal de emociones que a veces pesa mucho.

Mejorar la condición física. Fortalecer el cuerpo con ejercicio físico. Si quieres acompañar el paso (y el ritmo) de tus hijos, necesitas tener aliento. Y para recorrer el mundo, también es básico. Además, portamos el vergonzoso primer lugar a nivel mundial en obesidad de adultos y niños. No heredemos eso a nuestros hijos.

Aprende algo nuevo. Dicen los neurocientíficos que aunado a la alimentación y actividad física, aprender un idioma, una habilidad, tocar algún instrumento o pasos de baile, mantiene el cerebro joven y alerta. Y también, es una forma de evolución, de procurar una versión mejorada de ti mismo. Yo cada año me planteo tomar por lo menos algún curso, taller o diplomado, pero tan válido es eso como aprender a nadar, macramé o cualquier cosa que te haga feliz.

Viaja. No es necesario que sea lejos, caro o exótico, sino disfrutable. El turismo nacional ofrece muchas y económicas opciones. Y sino no tienes oportunidad, al menos sal de tu casa, de tu entorno habitual, conoce algún lugar nuevo, aunque sea en tu propia ciudad.

Pasa de la idea a la acción. Concreta tus deseos. Cuando le decimos a nuestros hijos: “puedes llegar a donde tú quieras” suena incongruente cuando nosotros no hacemos lo propio con nuestras vidas. ¿Qué es aquello que te ha rondado en la mente desde hace tiempo? Bueno, pues es momento de hacerlo realidad. Planéalo, haz una estrategia y cúmplelo. Recuerda, no importa si creemos que los niños no nos escuchan, SIEMPRE nos están observando.

Toma decisiones responsables. El siguiente año será de elecciones, algunos ya se siente inquietos con el tema. Desde ya te digo, no importa quién gobierne el municipio, el estado o el país. Si no somos capaces de gobernar responsablemente nuestra propia vida, nuestra familia y comunidad, seguirán igual (o peor). Es momento de tomar decisiones sobre tu propia vida. Esto me recuerda el principio africano que dice: “Yo soy, porque tú eres”. Todos somos merecedores de amor, respeto y dignidad. Empecemos por nosotros mismos.

AGRADECE. Sí, así, con mayúsculas. Lo puse al final no por menos importante, sino al contrario. Es lo que le da sentido a todo lo demás. Aprovecho para agradecer a todas las personas que se toman el tiempo de leer esta columna semanalmente, especialmente, a mi esposo Diego, que es lo primero que hace cada sábado por la mañana. A todos los que la comparten para así llegar a un mayor número de personas. Y gracias también a Zona Franca (con cariño especial a Kennia Velázquez y Martha Silva) que nos abrieron su portal para comunicar información veraz y oportuna sobre lactancia y crianza respetuosa.

#Gracias2017 #Bienvenido2018

¡Felices fiestas a todos!

#PorUnMexicoSano

