Protesta contra la reforma al sistema de pensiones en Argentina deja como saldo 81 heridos y 48 detenidos

Buenos Aires, Argentina (SinEmbargo/EFE). Los disturbios registrados hoy en Buenos Aires entre la Policía y los centenares de personas que protestan contra la reforma del sistema de pensiones que se debate en la Cámara de Diputados a propuesta del Gobierno dejan hasta ahora 81 heridos y 48 detenidos, confirmaron a EFEfuentes oficiales.

Hasta las 18:00 horas, el operativo policial en los alrededores del Congreso de la Nación, donde comenzaron los disturbios, y sobre la céntrica avenida 9 de Julio, adonde se fue desplazando la protesta, dejó heridos de distinta consideración, con traumatismos oculares, politraumatismos y traumatismos de cráneo.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias de Buenos Aires (SAME) informó sobre un total de 81 pacientes atendidos, entre adultos y agentes policiales.

Todos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios.

Del total de los lesionados, 48 son policías y 33 ciudadanos que se encontraban en la vía pública.

Esta situación, que deja hasta el momento 48 arrestados, se da mientras en la Cámara de Diputados los legisladores opositores piden al oficialismo cancelar la sesión en la que se debate la polémica reforma de pensiones impulsada por el Gobierno.

Antes del comienzo de la sesión, a las 14:00 horas local, los manifestantes, convocados por las organizaciones sociales y sindicales, se empezaron a enfrentar a la Policía arrojando piedras y botellas y los hechos se fueron recrudeciendo luego de que comenzaran a tirar petardos, quemar objetos y agolpar el vallado que cerca todo el Palacio Legislativo.

Es así que la Policía comenzó a disparar balas de goma y arrojar gas pimienta, así como chorros de agua para restablecer el orden.

La situación se desbordó al punto de que, aunque se dispuso que al frente del operativo de hoy estuviera solamente la Policía de Buenos Aires, a cargo del Gobierno local, se decidió la llegada de agentes de la Policía Federal y de la Gendarmería, fuerza de naturaleza militar que depende del Ejecutivo nacional.

Estos sucesos se producen después de que el pasado jueves, cuando se iba a debatir el proyecto en otra sesión, se diera un enfrentamiento entre gendarmes y manifestantes que dejó decenas de heridos y varios detenidos.

When protesters fight back: Scenes from today's massive protest against pension cuts in #BuenosAires, #Argentina. Against police brutality and state repression. pic.twitter.com/a9RWuNzXEa

— th1an1 (@th1an1) December 18, 2017