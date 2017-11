Protesta PRI por violencia en León: tras ‘501 muertes’ piden despido de Ramírez Saldaña

León, Gto. Con cruces de madera en color negro, se manifestaron de manera pacífica alrededor de 100 personas afuera de la presidencia municipal de León por los 501 homicidios dolos que se han perpetrado durante la administración de Héctor López Santillana.

La protesta fue encabezada por el dirigente municipal del PRI, Denny Méndez Pérez y regidores del mismo partido en el Ayuntamiento, pidieron a López Santillana la destitución del Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña por la falta de resultados en materia de seguridad.

Poco después del mediodía, se congregó afuera de la presidencia municipal un grupo de personas, entre ellos varios priistas y colocaron decenas de cruces de madera en color negro. Además, sostenían la pancarta “Los muertos de Santillana 501”.

Méndez Pérez comentó que del 10 de octubre a la fecha, se han registrado en la ciudad 501 homicidios dolosos con el tipo de ejecución. Por lo que, calificó el alza en la incidencia delictiva como “alarmante”.

“Está es una protesta para que la ciudadanía lo sepa y manifestarnos en contra de este mal gobierno…En el PRI municipal hemos pedido desde hace varios meses la destitución del Secretario de Seguridad. Exigimos a Héctor López Santillana que ya lo despida porque no hay estrategia, no hay liderazgo, no hay comandantes en la policía municipal, sino que están disipados”, dijo.