Protestan choferes de Uber en Irapuato, exigen finalizar “mafia” detrás de permisos

Irapuato, Gto. Conductores del servicio de transporte Uber se manifestaron hoy con la exigencia al gobierno del estado de que fije las reglas para regularizarse y los dejen trabajar, “que se acabe la mafia de intereses económicos”, exhortaron.

Ademas advirtieron que de seguir el acoso, ellos también “seguirán” a los inspectores del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. En un mes les han quitado más de 35 automóviles de los cuales tienen que pagar multas de 21 mil hasta 35 mil pesos.

Luego que este día los inspectores de Movilidad cerraran por más de 15 minutos el bulevar Díaz Ordaz a la altura de Revolución para detener a un conductor de Uber y llevarse la unidad, pero en total les quitaron 8 unidades hoy. Ante ello más de 30 operadores de este servicio se plantaron en las afueras de las oficinas de Movilidad, en las Oficinas de Gobierno del Estado, exigiendo al gobierno de Miguel Marquez los dejen trabajar y les fijen las reglas claras.

“Que nos regularicen, que (la autoridad estatal) pongan la cantidad de permisos para Irapuato, pero que nos dejen trabajar, que se acabe el gobierno de hacer una mafia de intereses económicos, no se vale. Si mexicano no tiene 2 millones para darle, esa persona no tendrá derecho a trabajar, pero como lucran con los permisos, los venden, al trabajar (el) que no tiene ese dinero, lo perjudica. Que dejen de lucrar” explicó Pablo Barbieri, conductor de Uber.

Recordó que el primer conato entre conductores de Uber con los inspectores de Movilidad fue hace un mes en la colonia Primera de Mayo; de la reunión con los asesores del gobierno de Márquez solo les dieron “atole con el dedo” porque les dijeron “quédense tranquilos, van a salir los permisos… pero es mentira”, les siguieron quitando unidades.

Denuncian trampas por parte de inspectores

“Ellos (inspectores) hacen operativos, entran en una posición de juez y parte, piden los servicios con personal de Movilidad y al llegar a nuestro destino nos están esperando y quitan la unidad, con todo y compañero lo suben a la grúa, no respetan ningún derecho ni reglamento…”

Por ello, Barbieri explicó que de seguir el acoso del personal de Movilidad contra los conductores de Uber seguirán con las protestas.

“No vamos a dejar trabajar a Movilidad, vamos a ver dónde están las patrullas, escoltarlos y no vamos a dejar que se llevan autos… es un abuso, ya estamos cansados… Porque tienen una vestidura de gobierno, tienen el derecho de actuar como una mafia, encerrar autos, obligar a la grúa a que encierre autos, han chocado autos, rompen transmisiones, defensas y regresan la unidad dañada, no les importa”.

Finalmente solicitó a la autoridad que deje que la ciudadanía decida qué servicio quiere, ya que el ser conductor de Uber también se cumple con el requisito de carta de antecedentes no penales, examen psicométrico, referencias personas, entre otros.