Protestan para defender al Padre Pedro en Salamanca, él sigue sin aparecer; abren puertas de ‘La Ciudad de los Jóvenes’

Salamanca, Gto. Alrededor de 140 personas, entre niños y adultos, realizaron una marcha en apoyo al sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías, hoy separado del cuidados de los menores y jóvenes del albergue La Ciudad de los Niños, así como de la administración del mismo. Los manifestantes aseguran que son mentiras las versiones vertidas contra el religioso.

Por redes sociales inició la convocatoria para apoyar al padre Pedro con una marcha en las afueras de la Ciudad de los Niños.

A las 10 de la mañana de este día, al llegar algunos medios de comunicación a la Ciudad Juvenil, albergue que se ubica a espaldas del albergue de la Ciudad de los Niños, les pidieron que se retiraran.

Al comenzar la marcha y salir del campo de futbol de la comunidad de Mancera y llegar hasta la Ciudad Juvenil, esta vez los dejaron entrar junto con los manifestantes que apoyan al padre Pedro.

Mientras caminaban con pancartas en mano dando el apoyo al padre, gritaban, “Padre Pedro estamos con usted, no está solo”. Algunos habitantes aseguran que son mentiras las acusaciones de los menores y jóvenes que obran en el expediente, “Padre unido jamás será vencido” es la consigna.

Hoy no había rejas cerradas bajo llave, como en días pasados que representantes de medios acudieron al lugar para solicitar una postura de los menores albergados o del sacerdote católico a cargo. En esta ocasión todos pudieron entrar al Juvenil.

Al interior se esperan las versiones, mientras algunos agarran las lonas, “Si no fuera por ti, estaría en la calle”, “Ánimo papito, estamos contigo”, “Viva el padre y su obra”, “Mi súper Héroe, me rescató de la calle”, “Papá, te amamos, por eso te apoyamos”.

Acusaciones son mentiras, afirman testimonios

Alicia Gutiérrez, quien dijo ser habitante de la comunidad de Mancera, aseveró que las acusaciones contra el sacerdote son mentiras, ya que tiene más de 30 años conociendo al presbítero desde que llegó “muy pobre” al lugar, incluso ella le llevaba tortillas hechas a mano.

“Él llego muy pobre, él y las madres, tengo 38 años visitando al padre, viendo a los niños, (cómo) le ayudaban a lavar la ropa. Muy mal (las acusaciones) porque no es cierto, es pura mentira, malas voluntades que le tienen, malas acusaciones son testigos de todo lo que ha pasado ahí, nada ha pasado de malo”.

En tanto, un hombre y padre de familia, quién llegó desde pequeño al albergue y hoy tiene su propia familia, cuestionó el por qué le quitaron su casa y sus hijos al Padre Pedro y cree que todo el asunto es cuestión política.

“Hemos pasado miles muchachitos, no hay alguno que no diga el bien que la hicieron, no se vale que de la noche a la mañana le quitan su casa. Creo que es cuestión política. Porque sus hijos, que llegue alguien y se los quite, no se vale. No vamos a hacer nada malo, solo a orar y pedirle que le regresen su casa a mi padre, salí a los 33 años. No ha hecho nada malo, no entendemos por qué le quitaron su casa, soy taxista y gracias a él soy lo que soy”.

Por su parte Abigail Ferreira, madre de un menor que está albergado en “Mancera” desde hace un año, asegura que no les pegan ni los maltratan.

“Mi hijo está bien, está en Mancera y la verdad creo que para una madre soltera es difícil, por eso lo traje aquí, tiene un año, tienen dentistas, no le pegan no los maltratan, vive con mucho amor hay vacaciones que me hubiera gustado dárselas o tenerlas yo. Tengo una satisfacción de la casa por que mi hijo está bien, si hubieran tenido una mala educación no lo hubiera internado. A mi hijo lo han tratado de lo mejor” explicó.

Porfirio Platas, quién se identificó como “hijo del Padre Pedro”, aseguró que esperará los resultados de la investigación, “queremos que se haga justicia”.

“Avisarles que está en un rumbo dentro de lo legal, vamos a esperar que nos digan las autoridades que va proceder, vamos a esperarlo de la manera más educada. El DIF Estatal está trabajando, queremos que se haga justicia (a) todo mundo, nosotros también, esa es nuestra intención” indicó.

Explicó que sus “hermanos” de otros estados estarán llegando, pero respetarán que no se puede entrar al albergue, “vamos a respetar el trabajo de las autoridades, para que no vayan para allá”.

A los comuneros que se inconformaron, les refirió que les informarán pero “dejarán que las autoridades hagan su trabajo, hay un recurso de revisión”.

En cuanto a la salud del sacerdote católico, Platas dijo que no sabía, que tendría que preguntarle a los doctores y después se informará, “creo que está bien”, finalizó.

*Información en proceso.