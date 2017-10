Protestan vecinos por barda de Ferromex en Irapuato; inconformes derriban tramo

Irapuato, Gto. Habitantes de varias colonias, apoyados por el político panista Alejandro Badia Gándara, se manifestaron en contra de la construcción de la barda perimetral que realiza Ferromex a un lado de la vía a la altura de la colonia Primero de Mayo, porque no habrá pasos peatonales y el único lugar por donde podrán pasar a dejar a sus hijos a la escuela y kínder será por debajo del puente vehicular Visión siglo 21.

Las mujeres amenazaron con regresar a manifestarse otra vez la mañana del sábado para que la empresa de Ferromex y las autoridades municipales les hagan caso.

Casi un centenar de habitantes de las colonias la Roma, San Miguelito, San Miguel, Primero de Mayo entre otra, se congregaron a un lado del puente Visión siglo 21, donde comenzó a construirse la barda con un poco más de 1.5 metros de altura y 15 metros de largo que abarcará varios kilómetros, desde la colonia Primero de Mayo hasta llegar a la colonia Colinas del Río; en este tramo solo habrá dos pasos vehiculares, aseguraron los manifestantes.

Y entre lo manifestantes… Badia Gándara

Entre los manifestantes estuvo Alejandro Badia Gándara, ex director de Servicios Públicos en la administración de Sixto Zetina, quien renunció después de que se conociera que utilizó camionetas del municipio para su fiesta de cumpleaños, las usó para trasladar comida e invitados.

Este viernes, Badia Gándara estuvo “apoyando” a los manifestantes, alzó la voz, aunque se sabe que no vive en ninguna de las colonias populares que se afectarían por la construcción.

En su intervención, el panista (quién no se había visto públicamente después de las pasadas elecciones donde perdió la candidatura a la diputación en los tribunales ante el albiazul Sergio Carlo Bernal, quién a la postre también perdió la elección), cuestionaba a un hombre que se identificó como trabajador de Ferromex, quién atendió a los manifestantes, de por qué no hay banquetas a un lado de la barda.

Rechazo total a la barda

A decir de Rosa María López, habitante de la zona, los quejosos insistirán en que no se haga la barda perimetral.

“Es mucha la gente que vive de este lado, va a la escuela, nos da preocupación que allá donde está solo ya abrieron (la barda) hay delincuencia, y también aquí en la zona (La Roma y Primero de Mayo). La zona peatonal es un pedacito de banqueta (de 1.5 metros de ancho) es mucha la gente que tiene que cruzar, hay escuelas. Que no se siga construyendo (la barda) y no queremos puente porque son muy peligrosos, pero no van a hacer puentes peatonales, el único acceso son los pases de carro. (Por eso) queremos que no se haga”.

Cabe señalar que, luego que en febrero de este año el alcalde Ricardo Ortiz urgió a Ferromex sobre que si de veras querían acabar con el robo al tren, “pusieran sus bardas”. La empresa le tomó la palabra: en el mes de marzo iniciaron las obras de los muros para intentar frenar los saqueos. Esta zona de la colonia Primero de Mayo y la Roma era un punto rojo de los saqueos de vagones.

“No todos los muros son malos”, dijo Ortiz Gutiérrez, luego que se recibieron las primeras inquietudes de los habitantes de esas colonias, aseveró que se construirían pasos peatonales para no tapar la pasado a los “de a pie”.

Pero al parecer no serán suficientes. O al menos, eso manifestaron los colonos, que afirmaron que la mañana de este sábado tendrían una nueva reunión con representantes de Ferromex.