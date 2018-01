Próxima Cabalgata de los Reyes Magos en Irapuato atraerá unos 400 mil visitantes

Irapuato, Gto. El municipio espera la visita de más de 400 mil visitantes para la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, aseguró Rafael Alfaro, presidente del patronato del evento. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destinará 560 elementos para vigilar el operativo de la cabalgata y día de Reyes, para evitar robos y otros hechos delictivos.

“Como va a caer en viernes, eso favorece todavía más la presencia de personas y sobre todo, las que vienen de fueras, estamos esperando un aforo de 400 mil personas” indicó Rafael Alfaro, quien agregó que el año pasado tuvieron alrededor de 350 mil visitantes.

En cuento a los puntos críticos como la Comisión Federal de Electricidad sobre Guerrero, en el Jardín principal, calle Manuel Doblado se intensificará la instalación de vallas, vigilancia para que transcurra con fluidez y no tengan bloqueos de la cabalgata o pleitos por los lugares como en otras ediciones, “que vengan a disfrutar del evento, es evento en familia”.

En cuanto a que la revisión de seguridad que realizará la autoridad municipal, para que los carros alegóricos que no cumplan sea sacados del desfile, dijo estar de acuerdo con dicha acción, “todos llevan su protocolo de seguridad, si estando dentro del parque alguno no cumple con los requisitos, no sale, como patronato ya saben todo lo que tienen que hacer”.

Destinarán más de 500 agentes para el operativo

Por su parte, Samuel Ugalde García Secretario de Seguridad Ciudadana explicó que destinarán 560 agentes de Policía, Tránsito, Protección Civil y Bomberos para la cabalgata de los Reyes magos, además seguirá el operativo para cuidar las calles, comercios y centros comerciales en el día de Reyes.

“Se dará cobertura en los tianguis, plaza del comercio, Mariano J García, en los centros comerciales establecidos, un grupo especial que estará funcionando el día 5 de 560 (elementos) para este operativo, se reforzará en la noche y en la madrugada del 5 y 6”.

Detalló que cerrarán la calle de Chinacos el día 5 de enero a partir de las 14:00 horas para que comiencen a acomodarse los carros alegóricos; a las 18:00 horas cerrarán Torres Landa y a las 18:30 estará cerrada toca la ruta de la cabalgata, que será sobre bulevar Lázaro Cárdenas, Guerrero, Díaz Ordaz. Las sillas las podrán comenzar a instalar a las 14:00 y 15:00 horas.

Ugalde García exhortó a que no habrá “algún tipo de venta de lugares, no se vale engañar a la gente”.