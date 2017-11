Que siempre sí: auditor superior reconoce que funcionario inhabilitado arriesga labor fiscalizadora del organismo

Guanajuato, Gto. El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEG), Javier Pérez Salazar, reconoció que las auditorías que se han realizado con Héctor Martín Hernández Gaytán como director general de Auditorías y Cuenta Pública son impugnables.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la sugerencia que hizo la diputada federal Bárbara Botello Santibáñez de la invalidez que pudieran tener las auditorías dirigidas por un servidor público que tiene abiertos dos procesos de inhabilitación.

Contrario a las declaraciones del titular de la ASEG, la Junta de Gobierno y Coordinación Política determinó que no era procedente la solicitud que hizo Bárbara Botello para la destitución de Javier Pérez y el propio Héctor Hernández.

El mismo día que se determinó improcedente la solicitud de la diputada federal, el auditor superior declaró que tampoco es viable que la ASEG realice una auditoría por el tema de metrofinanciera de León.

En el tema de la posibilidad para impugnar, Pérez Salazar expuso que los asuntos pueden ser llevados a tribunales.

Como abogado, dijo que es procedente la impugnación pero que los actos serían válidos porque la inhabilitación del director general de auditorías no ha causado estado.

“La inhabilitación no está vigente aunque fue emitida por un órgano de control, pero se impugnó y se han ganado las instancias… no existe ninguna afectación sobre la validez de los actos”.

La respuesta que darán los diputados locales a Bárbara Botello a su petición de cesar a Javier Pérez y Tomás Hernández, es que no procede su solicitud porque el proceso de inhabilitación que refiere no ha causado estado.

Al no haberse confirmado la sanción de Hernández Gaytán no se puede determinar irregularidades en los actos por parte de Javier Pérez.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime Ramírez Barba, apuntó que la respuesta se dará a la diputada federal apegada a la ley y de manera inmediata, sin tintes políticos.

“En esencia no procede la solicitud porque el funcionario no ha sido sancionado, no ha causado estado, no hay lugar”.