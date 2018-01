“Quienes enaltecen el terror, la rabia y la violencia son infieles a su propio pueblo”: Yerai Rodríguez

Xichú, Gto. ”México vive una situación devastadora por la actual violencia, por lo que los compositores no podemos enaltecerla porque quienes la hacen le son infieles a su pueblo del que emergen y al que se deben”, expresó el trovador Yerai Rodríguez durante la celebración del 35 aniversario del Festival del Huapango Arribeño y de la Cultura de la Sierra Gorda de Guanajuato.

El poeta originario de Islas Canarias se sumó a los artistas versadores de diferentes partes del mundo que se congregaron en el Municipio de Xichú, algunos de los cuales conversaron con Zona Franca sobre la situación actual que vive México en el tema de violencia, siendo esta la primera entrega de las entrevistas realizadas.

Zona Franca ¿Ante la situación de violencia que vive hoy México cómo lo vez desde otro punto cardinal y desde tu visión como poeta?

Yerai Rodríguez: Bueno, la verdad que uno la información que tiene es la de las noticias que llegan y a veces las noticias llegan con el interés que suscitan y no siempre se dan las buenas noticias sino las que no son tan buenas, evidentemente no es ningún secreto que es un país que está sufriendo ahora mismo una violencia muy cruel muy devastadora.

Y desde luego yo creo que como en todos los casos, pues el hecho de intentar establecer una sociedad más justa, una sociedad más formada también, que sea capaz de encarar la situación con toda la madurez que lleva, no es deseable solo para México, es deseable para cualquier país. A su vez yo creo que el clima que se respira de violencia, se combate no desde luego con más violencia y desde luego no con más odio sino intentando donde hay violencia poner otros valores por encima.

ZF ¿En este sentido, cuál sería la función del poeta del trovador?

YR: Darle voz a ese pueblo que sufre y ser capaz de ser portavoz de él y por supuesto no alentar la violencia sino todo lo contrario: alentar la concordia, alentar la búsqueda de los corazones de la humanidad que al fin y al cabo es lo que nos da sentido. Yo creo que, lo que siempre han dicho es que los versadores, los poetas, no decimos lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente quiere decir (…) la gente de bien, la gente noble, lo que quiere decir es que basta ya de violencia, basta ya de odio, basta ya de tantas cosas malas que se nos ennegrecen la vida.

ZF ¿Cuál es el deber de los nuevos compositores que se dedican a hacer apología del delito?

YR: Yo creo que desde luego no están siendo fieles al pueblo del que emergen, quizás los compositores tengan otro tipo, digamos, de ética según cada cual, desde luego los poetas populares los que emergemos del pueblo, los que representamos por ejemplo la tradición de la improvisación oral en verso, no podemos hacer otra cosa que ponerle palabras a lo que nuestro pueblo siente y si hiciéramos eso de enaltecer terror, enaltecer la rabia, enaltecer el delito, estaríamos siendo infieles a nuestro propio pueblo.

ZF ¿Cuál debe ser el papel de los jóvenes ante esta ola de deshumanización?

YR: El mensaje debe ser alentarlos a seguir luchando por el México que quieren, al final el México que merecen todos los mexicanos y que de alguna manera se construirá siempre y que se debería construir siempre en función de lo que piensa la mayoría y no una minoría. Siendo que es la que está llenando de tristeza a esa mayoría, yo creo que es ese el mensaje, repito estoy hablando desde el conocimiento del día a día en esta sociedad y no quiero parecer presuntuoso con lo que acabo de decir pero me parece que esa es una receta que siempre funciona, el intentar en la medida de lo posible poner el corazón por delante y no achicarse, intentar poner concordia o intentar ponerse en rebeldía que hace falta e intentar poner justicia sobre todo donde otros ponen odio, muerte, guerra y todo eso.