Reacomodo de cárteles y fracaso del gobierno, raíz de la violencia: analista; MMM insiste ‘no estamos tan mal’

León Gto. Los niveles de violencia que presenta Guanajuato, reflejados en los índices de homicidios ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya no son un tema que atañe sólo al estado, sino a todo el país. Los indicadores reflejan no solo el reacomodo de los cárteles del narcotráfico, sino también el fracaso de las políticas públicas del gobierno de Miguel Márquez en la materia.

Así lo expuso Saúl Arellano, investigador social, activista, y ahora director de la edición estatal de la revista norteamericana Newsweek en Español, quien indicó que el más reciente artículo que han dedicado a la entidad, recopila el deterioro en la seguridad a través de la escalada de los asesinatos a partir del 2014.

El artículo consigna las cifras que han catapultado a Guanajuato como una de las dos entidades más violentas, pues tan sólo del 2014 al mes de agosto del 2017, se registraron 11 mil 391 homicidios en Guanajuato, que corresponden al 7.9 por ciento del total de homicidios en el país, pues de estos, 3 mil 815 fueron tipificados como dolosos.

Pese a estas cifras, el gobernador Miguel Márquez se queda con sus datos. Afirmó que la publicación de Newsweek dista mucho de la posición que él mismo conoce del estado a nivel nacional, en la que se ubica ‘debajo de la media nacional’. Además, dijo, el trabajo comienza desde ‘los valores en la familia’.

“Guanajuato: la entidad más violenta de México”, es el cabezal de un reportaje que se difundió en internet el pasado viernes 27 de octubre, justo el día en el que Irapuato vivió un jornada violenta en la que su corporación policiaca fue atacada por hombres que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, y antes de un domingo en el que se acumularon nueve víctimas asesinadas.

En ese contexto, ayer lunes Miguel Márquez fue cuestionado directamente sobre la publicación y los sucesos que sobrevinieron a un fin de semana que fue de cierre en el Festival Cervantino en Guanajuato capital, así como de evento masivos en la ciudad de León.

“Yo insisto. Ellos hablan de indicadores. Nosotros tenemos de manera muy clara el Sistema Nacional de Seguridad con los indicadores que tienen; nosotros seguimos manteniéndonos debajo de la media nacional, no coincido. No coincido”.

-¿Pero no es atípica la violencia que se está viviendo en Guanajuato?

“Pues en el país, oiga…”

– Pero aunque se encuentre por debajo de la media nacional no implica que sea el que menos violencia tiene… puede ser el más alto – Se le insistió.

“No, yo lo que le puedo decir es que, de acuerdo a los indicadores, son muy claros y muy fríos. Estamos en el lugar 15, si mal no recuerdo. Esto es que estamos ligeramente debajo de la media nacional. Estos indicadores son a nivel internacional. Es la tasa de homicidios, de robo, etcétera, por cada 100 mil habitantes. Esto no lo digo yo, este es un sistema de indicadores que se maneja a nivel internacional”.

-¿Usted defendería Escudo entonces?

“Yo lo que defiendo es que hay que trabajar y no bajar la guardia. Sabemos que hay problemas, no lo podemos negar. Tenemos que seguir apostando a la parte preventiva, lo he dicho siempre, insistió, la familia, los valores, la educación.

En el tema del trabajo, ahora sí que lo decimos con mejor indicadores de empleo, sí, ya estamos arriba de 60 mil guanajuatenses con empleo. Esto nunca se había dado en la historia de Guanajuato, es algo histórico. Entonces, si hay empleo y le estamos apostando a la educación.

Yo soy un convencido de que hay que trabajar más con las familias, obviamente con una aplicación de la norma mucho más estricta, donde yo no coincido con lo que dijo el titular de la Suprema Corte (Luis María Aguilar), no coincido del todo. Tiene parte de la verdad, pero no lo es toda”.