Recalentado para León; Matías Britos es opción, asegura Gustavo Díaz

León, Gto. Todavía no pasa navidad pero el Club León ya empezó con el “recalentado”, Matías Britos es una opción para regresar de cara a este Clausura 2018.

El uruguayo tuvo una lesión que fue uno de los detonantes de su salida ya que su actividad bajó con el equipo y dejó de ser considerado por el técnico uruguayo Gustavo Matosas.

Hoy otro charrúa tiene en le mira al ex jugador de los Pumas, Gustavo “El Chavo” Díaz quien aceptó que existe el interés y que evaluarán si puede regresar el delantero.

Esta no es la primera vez que León busca recuperar a uno de sus ex jugadores, anteriormente lo hicieron con Burbano y posteriormente con Carlos Peña, ambos con un paso discreto por el equipo y no fue el gran regreso que se esperaba.

León no ha podido encontrar al socio ideal de Boselli desde que Britos se fue, así que en las próximas semanas se podrían reencontrar en la cancha.